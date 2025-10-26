Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden önemli gelir!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Avrupa arenasındaki yolculuğunda şu ana kadar 33 milyon Euro gelir elde etti.

Sahada olduğu kadar ekonomik anlamda da güç kazanan sarı-kırmızılılar, son yıllarda gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başardı.

Son üç sezondur Süper Lig şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan Galatasaray, sportif başarılarının yanı sıra sponsorluk gelirlerinde de büyük bir atılım gerçekleştirdi. Kulüp, önceki günlerde sponsorluk anlaşmalarını yenileyerek KAP'a yaptığı bildiride yeni sözleşme ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

SPONSORLUK ANLAŞMASINI YENİLEDİ

Buna göre, Galatasaray'ın sponsorlarıyla yaptığı yeni anlaşmanın toplam bedeli 10 sezon için 83 milyon Euro olarak revize edildi. Ayrıca sözleşmede 14,5 milyon Euro tutarında başarı ödemesi bulunduğu belirtildi.

Elde edilen bu büyük gelir, sarı-kırmızılı kulübün finansal yapısını güçlendirirken, ezeli rakipleriyle arasındaki farkı da giderek açtığını gözler önüne serdi.

Galatasaray yönetimi, hem sportif hem de ekonomik alanda sürdürülebilir başarı hedefiyle hareket ederken, kulübün Avrupa'daki güçlü imajını da pekiştirmeyi amaçlıyor.