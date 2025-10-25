Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 ile geçti!

Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 ile geçti!

25.10.2025 22:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 ile geçti!

Efeler Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Altekma'yı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Dicle Özdaş

Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Samet Güneş, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Wright (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Onur Günaydı, Can Koç)

Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Candido, Ewert, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Dünya Kandemir)

Setler: 17-25, 25-19, 25-21, 28-26

Süre: 142 dakika (31, 32, 39, 40)

