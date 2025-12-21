CANLI YAYIN: Galatasaray 1-0 Kasımpaşa | CANLI ANLATIM: Süper Lig 17. hafta mücadelesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele ediyor.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.
Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem Üstündağ, Atakan Müjde, Winck, Gueye, Fall.
Canlı | Galatasaray 1-0 Kasımpaşa
29' Barış Alper Yılmaz, sol kanattan etkili olmaya devam ediyor. Etkileyici bir orta yapan Barış'ın gönderdiği top, Sallai arka direkte dokunamadan auta gitti.
22' Galatasaray, kısa paslarla ceza sahasına girdi. Yunus Akgün şık bir vuruş denedi, top üstten auta gitti.
10' Barış Alper sol kanattan müthiş bir koşuyla getirdiği topu Yunus’a bıraktı. Yunus topu düzeltip gönderdiği şutla takımını öne geçiren golü attı.
10' GOL | Yunus Akgün, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.
6' Galatasaray, Davinson Sanchez'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı.Daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.