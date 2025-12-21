Galatasaray Daikin'de Alexia Carutasu sakatlandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 13:15:00
Galatasaray Daikin, Alexia Carutasu'nun "disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm" geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu'nun "disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm" geçirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexia Carutasu, İzmir seyahati sırasında disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm geçirmiştir. Gerekli tetkikler sağlık ekibimizin kontrolünde Acıbadem İzmir Hastanesi'nde yapılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca medikal tedavisi devam eden 22 yaşındaki pasör çaprazının, Sultanlar Ligi'nde bugün saat 17.00'deki Göztepe-Galatasaray mücadelesinde oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verileceği bildirildi.

