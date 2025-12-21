Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı

Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı

21.12.2025 13:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak maçlarda görev alacak VAR hakemlerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunun 17. haftasında bugün 3 maç oynanacak. Günün ilk maçında 14.30'da Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. 

20.00'de başlayacak diğer maçlarda Göztepe ile Samsunspor ve Galatasaray ile Kasımpaşa mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de bugün oynanacak maçlar öncesinde karşılaşmalarda görev alacak VAR hakemlerini açıkladı.

MHK’dan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de bugünkü maçlarda yer alacak VAR hakemleri şöyle:

Image

İlgili Konular: #galatasaray #TFF #kasımpaşa

İlgili Haberler

Galatasaray HDI Sigorta, Alanya deplasmanında galip
Galatasaray HDI Sigorta, Alanya deplasmanında galip SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, ON Hotels Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Galatasaray Daikin'de Alexia Carutasu sakatlandı
Galatasaray Daikin'de Alexia Carutasu sakatlandı Galatasaray Daikin, Alexia Carutasu'nun "disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm" geçirdiğini açıkladı.