CANLI YAYIN: Galatasaray 1-0 Konyaspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 6. hafta mücadelesi

22.09.2025 19:06:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.

RAMS Park'ta oynanan maç saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ali Şansalan oturuyor.

Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi.

Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi.

Tümosan Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Ndao, Melih, Bardhi, Muleka, Umut.

Canlı | Galatasaray 1-0 Konyaspor

38' Sane'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sallai'nin şutu kaleciden dönüyor.

23' Barış Alper'in şutunda kaleci Deniz Ertaş'tan seken topu Yunus Akgün ağlarla buluşturdu.

23' GOL | Yunus Akgün Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

18' İlkay Gündoğan'ın pasında Mauro Icardi, ceza sahasında topun kontrolünü sağlayamadı.

11' Ismail Jakobs'un ortasında Mauro Icardi kafayı vurdu fakat top kaleyi bulmadı.

3' SARI KART | Galatasaray'da Torreira sarı kart gördü.

2' Lucas Torreira'nın Yhoan Andzouana'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çalındı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

