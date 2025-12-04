Galatasaray'dan TFF'nin davetine ret: 'Yasin Kol'a adeta ödül verdiler'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 21:30:00
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı takımın resmi YouTube hesabında açıklamalarda bulundu. Kavukcu, derbinin hakemi Yasin Kol'un 15. haftada görev yapacak olmasına ilişkin, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada bizi bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray'ın YouTube kanalında TFF'nin Yasin Kol kararına tepki gösterdi.

Yasin Kol'a ödül verdiklerini belirten Kavukcu, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada bizi bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz" dedi.

"TFF'NİN DAVETİNİ KATILMAYACAĞIZ"

TFF'nin davetine katılmayacaklarını aktaran Abdullah Kavukcu, "TFF'nin yarın davetine katılmayacağız. Biz Galatasaray'ız! Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Her zaman olduğu gibi sadece kendimize güveneceğiz. Herkese ve her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray'ın gücünü kabul etmek zorunda kalacaklar" sözlerini sarf etti.

Son olarak Kavukcu, "Bundan 2 hafta önce TFF başkanına güveniyorum dedim. Son iki haftadır yaptıklarıyla sağ olsunlar, hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Bugün bir milattır, artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir" dedi.

