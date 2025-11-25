CANLI YAYIN: Galatasaray - Union Saint-Gilloise CANLI ANLATIM | UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.11.2025 19:40:00
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk ediyor.

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetiyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Florucz, Niang, Ait El Hadj, David.

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Union Saint-Gilloise 

24' Pozisyonun devamında Torreira ile mücadelesinde Gilloise'da El Hadj yerde kaldı. Hakem Jose Sanchez VAR ile bir süre görüştükten sonra devam kararı verdi.

23' DAVINSON ENGELLEDİ! Gilloise'nın sağ kanattan hızlı gelişen hücumunda yerden ortaya çevrilen pası Davinson kayarak engelledi.

22' BİR ŞUT! Temsilcimizin kullandığı korner vuruşunda ceza yayına seken topa Leroy Sane, sol ayağıyla gelişine vurdu. Sane'nin vuruşu savunmadan sekti.

21' Temsilcimiz Galatasaray'da Jakobs, sol kanattan orta denedi, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

18' Gilloise, paslarla ceza sahasına girmeye çalıştı ama Jakobs kademeye girerek tehlikeyi engelledi.

13' Temsilcimizde İlkay Gündoğan, orta alanda Mac Allister'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

11' Temsilcimiz Galatasaray'da Barış Alper sol kanattan çalımlarla şut açısı aradı. Ceza yayına kadar topla kat eden Barış, sağ ayağıyla ceza sahası girişinden sert bir şut çekti, ancak top üstten dışarıya çıktı.

10' Temsilcimizin sağ kanattan Sara ile kullandığı köşe vuruşunu kale önünde savunma karşıladı.

8' Konuk ekip Gilloise'da Zorgane'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı yerden vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

6' Gilloise'nın sol kanattan kullandığı taç ataşında Sykes ceza sahasına uzun gönderdi, Torreira topu kafayla karşıladı.

4' Gilloise'da Niang'ın sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşu savunma engelledi.

2' Temsilcimizde Sane'nin verdiği pasta topla buluşan İlkay, savunmayı geçemedi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

