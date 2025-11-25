Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması: 'Gerçek anlamda final niteliğinde'

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen’le Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Devler Ligi’nde bu sezon 4 maç sonunda mağlup olmayan, 3 maç galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayan Manchester City, evinde kazanıp yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde.

Karşılaşma öncesinde soruları yanıtlayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi’nde evlerinde oynayacakları Bayer Leverkusen ve Galatasaray maçlarının kendileri için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Guardiola açıklamasında, "Özellikle de iç sahada oynayacağımız Bayer Leverkusen ve Galatasaray maçlarının gerçek anlamda final niteliğinde olduğunu düşünüyorum. İç sahadaki maçlarımızdan 6 puan alıp son iki maçtan bir şeyler çıkarabilirsek ilk sekize kalmaya yakın oluruz" dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun lig aşamasının 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. 28 Ocak 2026’da oynanacak karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar lig etabını tamamlayacak.