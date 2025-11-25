Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması: 'Gerçek anlamda final niteliğinde'

Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması: 'Gerçek anlamda final niteliğinde'

25.11.2025 18:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması: 'Gerçek anlamda final niteliğinde'

Manchester City, Şampiyonlar Ligi’ndeki beşinci maçında Bayer Leverkusen’le karşı karşıya gelecek. Manchester ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, Leverkusen ve Galatasaray’la oynayacakları maçların kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen’le Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. 

Devler Ligi’nde bu sezon 4 maç sonunda mağlup olmayan, 3 maç galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayan Manchester City, evinde kazanıp yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde.

Karşılaşma öncesinde soruları yanıtlayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi’nde evlerinde oynayacakları Bayer Leverkusen ve Galatasaray maçlarının kendileri için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Guardiola açıklamasında, "Özellikle de iç sahada oynayacağımız Bayer Leverkusen ve Galatasaray maçlarının gerçek anlamda final niteliğinde olduğunu düşünüyorum. İç sahadaki maçlarımızdan 6 puan alıp son iki maçtan bir şeyler çıkarabilirsek ilk sekize kalmaya yakın oluruz" dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun lig aşamasının 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. 28 Ocak 2026’da oynanacak karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar lig etabını tamamlayacak. 

İlgili Konular: #galatasaray #Manchester City #pep guardiola

İlgili Haberler

Manchester City, Liverpool'u devirdi: Pep Guardiola 1000. kez güldü!
Manchester City, Liverpool'u devirdi: Pep Guardiola 1000. kez güldü! Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-0 mağlup etti.
Kameramanla tartışma yaşamıştı: Pep Guardiola'dan açıklama!
Kameramanla tartışma yaşamıştı: Pep Guardiola'dan açıklama! İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Newcastle United maçının ardından tartışma yaşadığı kameraman hakkında açıklamalarda bulundu.
Pep Guardiola'dan İsrail'e Filistin tepkisi: 'Onların koca bir halkı yok etmesine izin verdik'
Pep Guardiola'dan İsrail'e Filistin tepkisi: 'Onların koca bir halkı yok etmesine izin verdik' İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, yarın oynanacak Katalonya-Filistin maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Guardiola, "Biz hiçbir şey yapmadık. Orada doğmuş olmaları onların suçu değil. Hepimiz onların koca bir halkı yok etmesine izin verdik" ifadelerini kullandı.