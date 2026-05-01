CANLI YAYIN: Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşması

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Buğra Taşkınsoy'un yönettiği 90 dakikada Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Mujakic, Gigado, Abena, Rodrigues, Kozlowski, Camara, Sangare, Maxim, Bayo.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Olaitan, Salih, Cengiz, Jota, Mustafa.

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK 0-2 Beşiktaş

30' Çıkarken topu kaptıran Beşiktaş, kalesinde karambol yaşadı. Mujakic'in oasında topla buluşan Bayo istediği vuruşu yapamadı. Devamında bir türlü topu uzaklaştıramayan Beşiktaş defansı kalesinde tehlike atlattı.

27' Mustafa Hekimoğlu'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği topu Nazım Sangare kale alanı içinde uzaklaştırdı.

22' GOL | Beşiktaş, Asllani'nin penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.

21' PENALTI! Jota Silva topu kaleciden kurtarmaya çalışırken Zafer'in müdahalesi ile yerde kaldı.

16' Hızlı gelişen Gaziantep atağında Camara'nın ilk şutu defanstan geri geldi. Tekrar kaleyi yoklayan Camara'nın bu şutu yandan dışarıya çıktı.

13' Sağ kanatta aldığı top ile rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girmek isteyen Cengiz Ünder topu kaybetti.

8' GOL | Sol kanatta kazanılan kornerde Asllani topun başına geçti. Ortasını altı pas içerisini yapan Asllani topu Djalo'nun kafasına kondurdu. Djalo bu pozisyonda iyi bir kafa vuruşu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

4' Beşiktaş'ta Yasin Özcan pasında ceza sahası içindeki Olaitan'ı buldu. Önü kapanan Beninli futbolcu penaltı noktasına koşusunu sürdüren Yasin Özcan'a tekrar topu aktarmak istedi. Gaziantep defansı son anda araya girdi.

2' İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan! Salih Uçan'ın yayın üzerinde aldığı topu Jota Silva'ya aktardı. Jota Silva'nın şutuna defans ayak koydu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.