Beşiktaş GAİN EuroCup'ta ikinci oldu! Deplasmanda mağlup...

28.04.2026 22:55:00
Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisi ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cosea JL Bourg'a 73-71 mağlup olarak turnuvada ikinci oldu.

Beşiktaş GAİN, Basketbol BKT EuroCup final serisinin ikinci maçında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 73-71 yenilerek seriyi 2-0 kaybetti.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikası 11-9 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Rakibinin etkili hücumlarını durdurmakta zorlanan siyah-beyazlılar, 8. dakikanın başında farkın 10 sayıya çıkmasını önleyemedi: 23-13. Kalan bölüm dengeli geçerken ilk çeyrek 25-17 Fransa temsilcisinin üstünlüğüyle kapandı.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle giren Beşiktaş, 11. dakika biterken farkı 3 sayıya (25-22) indirdi. Siyah-beyazlılar, ritim bulduğu mücadelenin 15. dakikasında 29-29 eşitliği sağladı. Yakaladığı 6-0'lık seriyle Beşiktaş'ın öne geçmesini engelleyen Cosea JL Bourg, 18. dakikada skoru 35-29'a getirdi. Rakibine 11-0'lık seriyle karşılık veren Beşiktaş, ilk yarının bitimine 46 saniye kala 5 sayı farkla 40-35 öne geçti. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, devre arasına 40-38 önde girdi.

İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADI

Devre arası öncesinde yakaladığı ritmi ikinci yarıya da yansıtan Beşiktaş, 6-0'lık seriyle başladı. Siyah-beyazlılar, 22. dakikada farkı 8 sayıya (38-46) çıkardı. Temposunu sürdüremeyen Beşiktaş, rakibinin öne geçmesine engel olamadı ve periyodu 55-52 geride bitirdi.

Ev sahibi takım, farkı birkaç kez 7 sayıya kadar çıkardığı son çeyreğin büyük bölümünde skor üstünlüğünü korudu. Geri dönmeye çalışan Beşiktaş, bitime 15 saniye kala Mathews'ın 3 sayılık basketiyle 71-71 beraberliği yakaladı. Hücum sırasını iyi değerlendiren Cosea JL Bourg, Mokoka'nın bitine 1 saniye kala turnikesiyle skoru 73-71 yaptı. Kalan süre Beşiktaş için yeterli olmadı ve ev sahibi ekip parkeden galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ GAİN İKİNCİ OLDU

Serinin İstanbul'daki ilk maçını 72-60 kazanan Cosea JL Bourg, şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupası'nda sezonu ikinci tamamladı.

Salon: Ekinox

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Marcin Kowalski (Polonya), Manuel Attard (İtalya)

Cosea JL Bourg: Mcghee 3, Gach 7, Lindo 2, Kokila 18, Mokoka 17, Mitchell 9, Moulare 3, Mcdowell-White 9, Agee 5, Mbaya

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Morgan 2, Lemar 13, Anthony Brown 10, Zizic 14, Mathews 18, Dotson 6, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Thomas, Vitto Brown 2

1. periyot: 25-17

Devre: 38-40

3. periyot: 55-52

