CANLI YAYIN: Gençlerbirliği - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2025/2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finali

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Eryaman Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Müsabaka, ATV'den naklen yayınlanıyor.
Mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalıyor. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturuyor.
İŞTE 11'LER
Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Arda, Hamza, Hanousek, Ousmane, Ensar, Samed, Göktan, Erk Arda, Furkan
Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu
CANLI ANLATIM | Gençlerbirliği 0-0 Trabzonspor
30' Trabzonspor'da Bouchouari rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
19' Gençlerbirliği'nde Samet Onur, itirazlarından sonra sarı kart gördü.
1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.