Şampiyonluğun ardından... Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a gönderme

Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılılardaki ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Deneyimli kalecinin şampiyonluk paylaşımında kullandığı görsel gündem oldu.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMINA GÖNDERME

Uğurcan Çakır sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma "Şampiyon Galatasaray" notunu düştü ve sarı-kırmızı kalp emojisi koydu. Deneyimli kalecinin kullandığı görselde eldivenlerini şampiyonluk kupasının yanına bıraktığı görüldü. Bu görsel Trabzonspor'a gönderme olarak yorumlandı.

TRABZONSPOR NE PAYLAŞMIŞTI?

Trabzonspor, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olduğu müsabaka sonrası Süper Lig'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçıyla ilgili paylaşım yapmış ve kaleci eldivenlerinin çöp kutusunun yanında olduğu bir görsel kullanmıştı. Bordo-mavililerin bu paylaşımı Uğurcan Çakır'a gönderme olarak yorumlanmıştı.