CANLI YAYIN: Göztepe 1-0 Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Trendyol Süper Lig 10. hafta

Yayınlanma: 26.10.2024 - 18:16

Güncelleme: 26.10.2024 - 20:26

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Ligde geçen hafta sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, Göztepe deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de ligde bu sezon ilk kez art arda iki maçı kazanmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Fofana

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Mendy, Eren, Ozan, Okay, Bardhi, Draguş, Visca, Banza

CANLI ANLATIM | Göztepe 1-0 Trabzonspor

57' SARI KART | Trabzonspor'da Mendy, orta alanda Juan'a topsuz alanda faul yaptı. Pozisyonun ardından hakem Cihan Aydın, Mendy'e sarı kart gösterdi.

55' Göztepe'de Djalma sol kanattan topu sürerek merkeze doğru yöneldi. Sağ ayak içiyle uzaklardan çektiği şutu Uğurcan Çakır diziyle topu kurtardı. Sonrasında top Trabzonspor savunmasında kaldı.

47' Göztepe'de Solet Ceza sahasının gerilerinden sağ ayak içiyle şutunu çekti. Uğurcan topa uzanarak topu kornere gönderdi. Göztepe sağ kanattan korner kullanacak.

41' SARI KART | Trabzonspor'da Juan orta sahadan topu hücum kaleye sürmek isterken Ozan Tufan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Cİhan Çanak, Ozan Tufan'a sarı kart gösterdi.

40' Göztepe'de Juan sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına hareketlenen Tijanic'e harika bir uzun top attı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tijanic, sağ ayak içiyle şutunu çekti ama kaleci Uğurcan harika uzandı ve top kornere gitti.

32' KIRMIZI KART | Göztepe kulübesinde Ali Dönmez, şiddetli itirazlar sonucu kırmızı kart ile tribünlere gönderildi.

28' KIRMIZI KART | Göztepe'de Dennis, kendi yarı alanının solunda Banza'ya yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. Hakem Cihan Aydın VAR'dan pozisyonu dinledi fakat kararı değişmedi. Göztepe mücadelenin bu dakikalarından itibaren maça 10 kişi devam edecek.

27' Göztepe'de Djalma sol kanatta Malheiro ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak ceza sahasına girdi. Dar açıdan çektiği yerden şut kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

21' Trabzonspor'da Enis Bardhi kendi yarı alanının yay etrafında topu Sole'ye kaptırdı. Sole topu sürerek ceza sahasına girdi. Sol ayağıyla şutunu çekti. Uğurcan kurtardı. Sonrasında 6 pasın soluna seken topta Sole dengesini kaybetti ve topu dışarı vurdu.

13' Göztepe'de Ogün sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına ortaladı. Trabzonspor savunmasında Mendy topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

8' SARI KART | Pozisyonun ardından hakem Cihan Çanak'a itiraz eden Göztepe teknik direktörü Stoilov sarı kart gördü.

8' Göztepe'de Djalma Trabzonspor yarı alanının sol tarafından ceza sahasına uzun bir taç atışı yaptı. Kaleci Uğurcan topa çıktı fakat müdahale edemedi. Top ceza sahası içinde Solet'in önüne düştü. Solet topu ağlarla buluşturdu fakat gol geçerli sayılmadı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı!