CANLI YAYIN: Göztepe - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Göztepe - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 18:05

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 19 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt oldu.

Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. 

Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor.

Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi.

11'LER

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica,  Mustafa.

 


Etiketler: #göztepe #beşiktaş #Trendyol Süper Lig

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