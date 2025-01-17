CANLI YAYIN: Hatayspor - Galatasaray CANLI Anlatım - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig 20. haftası
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. KArşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg oldu. 38 yaşındaki Belçikalı Jan Boterberg, UEFA tarafından 18 maçta VAR hakemi olarak görevlendirildi.
Belçikalı Boterberg, Galatasaray - Tottenham maçında da VAR hakemi olarak görev aldı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi.
Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı. Hatayspor, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetimindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.
Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.
İŞTE 11'LER
Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Abdulkadir, Rivas, Fernandes, Aboubakar
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen
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