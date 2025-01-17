CANLI YAYIN: Hatayspor - Galatasaray CANLI Anlatım - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig 20. haftası

Yayınlanma: 17.01.2025 - 19:11

Güncelleme: 17.01.2025 - 19:11

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg oldu. 38 yaşındaki Belçikalı Jan Boterberg, UEFA tarafından 18 maçta VAR hakemi olarak görevlendirildi.

Belçikalı Boterberg, Galatasaray - Tottenham maçında da VAR hakemi olarak görev aldı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi.

Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı. Hatayspor, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetimindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.

İŞTE 11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Abdulkadir, Rivas, Fernandes, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen