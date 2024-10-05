CANLI YAYIN: Hatayspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 sezonu Trendyol Süper Lig'i 8. haftası
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini Konyaspor karşısında 3-2'lik skorla elde eden Trabzonspor, 8. hafta mücadelesinde Hatayspor'a konuk olacak.
Bordo-mavili ekip, Hatayspor deplasmanından da galibiyetle dönerek çıkış yakalamayı hedefliyor.
Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 6 müsabakada hanesine 8 puan yazdıran Trabzonspor averajla 10. sırada bulunuyor
Ligde çıktığı 6 maçta 2 puan toplayan Hatayspor ise 18. sırada yer alıyor.
İŞTE 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Mendy, Eren, Lundstram, Bardhi, Okay, Visca, Dragus, Banza
Etiketler: #trabzonspor #hatayspor #Trendyol Süper Lig #canlı anlatım
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