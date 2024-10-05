CANLI YAYIN: Hatayspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 sezonu Trendyol Süper Lig'i 8. haftası

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Hatayspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 sezonu Trendyol Süper Lig'i 8. haftası
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 18:00

Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini Konyaspor karşısında 3-2'lik skorla elde eden Trabzonspor, 8. hafta mücadelesinde Hatayspor'a konuk olacak.

Bordo-mavili ekip, Hatayspor deplasmanından da galibiyetle dönerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 6 müsabakada hanesine 8 puan yazdıran Trabzonspor averajla 10. sırada bulunuyor

Ligde çıktığı 6 maçta 2 puan toplayan Hatayspor ise 18. sırada yer alıyor.

İŞTE 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Mendy, Eren, Lundstram, Bardhi, Okay, Visca, Dragus, Banza


Etiketler: #trabzonspor #hatayspor #Trendyol Süper Lig #canlı anlatım
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