CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesi
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Trendyol Süper Lig'e ise ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çekmişti.
Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Cengiz, Szymanski, İrfan Can, En Nesyri
Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez
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