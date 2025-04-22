CANLI YAYIN: Konyaspor 0-0 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un maç öncesi geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle 4. hakem Ali Yılmaz yönetiyor. Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi, Polonyalı Piotr Lasyk.
Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Galatasaray, çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.
Galatasaray'ın bulunduğu C Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayan Konya temsilcisi ise çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçti.
Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
İŞTE 11'LER
Konyaspor: Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer
Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen
CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-0 Galatasaray
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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