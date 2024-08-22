CANLI YAYIN: Lugano - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi play-off turu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 20:26
CANLI YAYIN: Lugano - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi play-off turu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan müsabaka, TSİ 21.30'da başladı. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yönettiği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanıyor.

Geride kalan sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazandı.

İsviçre Süper Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitiren Lugano, şampiyonluk grubunda ise Young Boys'un gerisinde kalarak aynı basamakta yer aldı.

11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Immobile.

CANLI ANLATIM | Lugano 0-0 Beşiktaş

17' Sağ kanattan açılan ortada kalemizde tehlike yaşıyoruz. Paulista topu uzaklaştırdı.

14' Beşiktaş ön alan baskısı yaparak topu kazandı fakat Gedson'un Rashica'ya attığı pasta sonuç yok!

13' Masuaku'nun sol kanattan ortası Rashica'ya kadar açıldı. Rashica'nın ortasında kimse topa dokunamadı.

10' Paulista'nın savunma arkasına attığı pası Rafa indirdi. Immobile topla buluştu fakat defans araya girdi.

9' Lugano'nun savunma arkasına attığı tehlikeli pasta Emrihan araya girdi.

7' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi. Çevirdikleri orta defansımızdan döndü.

6' Gedson kendi sahamızdan topu hızlıca taşıyarak getirdi. Getirdiği topu Rashica'ya verdi. Rashica'nın sutu kalenin üstünden dışarı çıktı.

5' Lugano sol kanattan geldi fakat Emirhan Topçu başarılı müdahalesiyle topu aldı.

4' Rashica'nın sağ kanattan savunma arkasına attığı pas Immobile'ye geldi. Immobile'nin çevirdiği yerde kimse yok!

3' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasına çevirilen topa kimse dokunamadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


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