CANLI YAYIN: Rizespor 0-0 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 24. hafta mücadelesi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 19:09

Güncelleme: 17.02.2025 - 20:50

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılan haftanın kapanış müsabakası, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Rizespor - Galatasaray maçının VAR hakemi ise Alman hakem Johann Pfeifer.

İLK 11'LER

Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat, Papanikolaou, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen.

Canlı | Rizespor 0-0 Galatasaray

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' SARI KART | Rizespor'da Mithat sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

43' Hojer'in sol kanattan yaptığı ortada Abdülkadir'in kafasını Muslera kurtardı!

41' Rizespor kontra atağına çıkan Ali Sowe, topu rakip alanda sürüp sağ kanattan bindiren Akintola'ya verdi. Akintola'nın sağ çaprazdan şutu üstten auta gitti!

40' Przemyslaw Frankowski'nin topuna Mithat müdahale etti ve top dışarıya çıktı. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

39' DİREK | Defanstan çıkarken kaybedilen topta Ali Sowe'un ceza sahasından vurduğu plase sağ direğe çarpıp oyun alanına döndü!

35' SARI KART | Rizespor'da Akintola sarı kart gördü.

32' Rizespor'da atılan uzun taç atışında çevrilen top karambolde kaldı. Ceza sahasına çıkan topta Mithat'ın şutu defansa çarpıp Muslera'da kaldı.

31' Barış Alper Yılmaz, Taha Şahin'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve ufak bir sakatlık geçirdi.

29' Mertens'in kendi yarı alanında attığı ara pasında Osimhen'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşu Tarık kurtardı. Ofsayt bayrağı Osimhen için havada.

27' Torreira'nın merkezden kat ederek topu getirdi ve yayda bulunan Ahmed Kutucu'ya pasladı. Ahmed'in şutu Mocsi'ye çarpıp dışarıya çıktı. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

23' SARI KART | Galatasaray'da Cuesta sarı kart gördü.

13' Barış Alper'in sol kanattan yaptığı orta direkt olarak kaleci Tarık'ta kaldı.

3' Rizespor savunmasında yapılan hatada Ahmed Kutucu dar alanda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu yapmayan Ahmed'in Mertens'e attığı top savunma tarafından engellendi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.