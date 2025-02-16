Anderlecht ve Galatasaray maçları öncesi... Fred'den sakatlık açıklaması!
Süper Lig'in 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Fred, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Fred, "Aslında bana göre de asist sayılmalıydı o pozisyon. Güzel bir pas attığımı düşünüyorum. Maçla ilgili, güzel bir maç çıkardık. Aldığımız 3 puan önemliydi. İyi bir rakibe karşı oynadık. Bugün iyiydik, iyi bir oyun ortaya koyduk. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Onları biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Perşembe günü bir önemli maçımız daha var. Adım adım ilerliyoruz. Dinleneceğiz ve sonrasında hazır olacağız" dedi.
FRED'DEN SAKATLIK YANITI
Kasımpaşa maçının son anlarında sekmesi ve Anderlecht ve Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağına yönelik soruya cevap veren Brezilyalı yıldız, "İyiyim. Korkulacak bir şey yok. Orada bir darbe almıştım. Maç içerisinde bunlar normal. İyi bir şekilde dinleneceğim o maça kadar. Önemli bir maç oynayacağız perşembe günü o maçı kazanmalıyız. İyi bir rejenerasyon geçireceğim, kendime dikkat ediyorum. Orada olacağım. Kimse endişe etmesin!" yanıtını verdi.
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