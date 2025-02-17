Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!
Galatasaray'ın yeni sözleşme imzalama planları yaptığı Yunus Akgün'ün kontratındaki maddeyi de kaldırmak istediği iddia edildi.
Galatasaray'ın iç transferdeki bir numaralı hedefi Yunus Akgün. Sarı-kırmızılıların bir süredir görüşmeler yürüttüğü milli futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi de ortaya çıktı.
Galatasaray, sezona harika giren ancak sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Yunus Akgün ile yeni kontrat yapmaya hazırlanıyor.
Sabah'ın haberine göre 17 milyon lira ile as kadronun en az kazanan ismi olan Yunus Akgün'ün ücretinde ciddi bir iyileştirme yapılacak.
Galatasaray yönetiminin hedefi Yunus Akgün'ün maaşını 2 milyon Euro seviyesine çekmek.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Yunus Akgün'ün kontratını 3-4 yıllığına uzatacak.
Öte yandan Galatasaray yönetiminin bir diğer hedefi de Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki serbest kalma bedelini kaldırmak.
Aynı haberde bu bedelin 11 milyon Euro olduğu ve Avrupa'dan birçok takımın bu rakamı ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp 2147 dakika süre alan Yunus Akgün 11 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.
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