CANLI YAYIN: Samsunspor - Hamrun Spartans | CANLI ANLATIM: UEFA Konferans Ligi 3. hafta

6.11.2025 19:50:00
Cumhuriyet Spor
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Hamrun Spartans ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te başladı.

Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetiyor. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstleniyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Celil Yüksel, Mesaba, Marius.

Hamrun: Bonello, Compri, Bjelicic, Polito, Camenzuli, Mbong, Emerson, Coric, Garcia, Smailagic, Koffi.

Canlı | Samsunspor 1-1 Hamrun Spartans

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

İlgili Konular: #Canlı yayın #samsunspor #UEFA Konferans Ligi

