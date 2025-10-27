Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor - Rizespor maçında kazanan çıkmadı!

Samsunspor - Rizespor maçında kazanan çıkmadı!

27.10.2025 22:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Samsunspor - Rizespor maçında kazanan çıkmadı!

Süper Lig'de Samsunspor ile Rizespor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Samsunspor, 8. dakikada Carlo Holse ile 1-0 öne geçti. Holse, son 3 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.

Rizespor'a beraberliği ve puanı getiren golü 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi attı.

Bu sonucun ardından Samsunspor 17, Rizespor 10 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

İlgili Konular: #çaykur rizespor #samsunspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Samsunspor, Konferans Ligi'nde kayıpsız gidiyor!
Samsunspor, Konferans Ligi'nde kayıpsız gidiyor! Konferans Ligi'nde Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Samsunspor, bu galibiyetle Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı.
UEFA'dan Samsunspor maçına İzlandalı hakem!
UEFA'dan Samsunspor maçına İzlandalı hakem! Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında kendi sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacağı mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı.
Samsunspor'un galibiyeti Ukrayna'yı karıştırdı: 'Utanç verici, tam bir fiyasko'
Samsunspor'un galibiyeti Ukrayna'yı karıştırdı: 'Utanç verici, tam bir fiyasko' Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 yendi. Kırmızı beyazlı takımın ezici oyunu ve net galibiyeti Ukrayna basınında şok etkisi yarattı.