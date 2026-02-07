CANLI YAYIN: Samsunspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşması

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile mücadele ediyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetiyor. VAR koltuğunda ise Adnan Deniz Kayatepe oturuyor. Mücadele, Bein Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Ntcham, Assoumou, Ndiaye.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Mustafa, Augusto, Onuachu.
CANLI ANLATIM | Samsunspor 0-1 Trabzonspor
23' GOL | Onuachu'nun ceza sahası içinde yükselerek vurduğu kafa vuruşu, savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu.
17' TEHLİKELİ POZİSYON! Samsunspor kalecisi Okan Koçuk, önce Augusto ardından Mustafa'nın şutunda topu uzaklaştırmayı bildi.
15' Oulai'nin ceza sahası dışından attığı şut, yandan auta gitti.
12' Batagov'un ara pası ile başlayan atakta Mustafa Eskihellaç'ın savunma arkası koşusunda, top Okan Koçuk'ta kaldı.
8' SARI KART! Folcarelli, dirseği ile Celil Yüksel'e yaptığı sert müdahale ile sarı kart gördü.
7' TEHLİKELİ POZİSYON! Holse'nin ceza saha dışına çıkardığı pasta Assoumou topu auta attı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.