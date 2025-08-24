Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 3. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 3. hafta mücadelesi

24.08.2025 18:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 3. hafta mücadelesi

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Olaigbe, Okay, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu

Antalyaspor: Abdullah, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Soner, Bünyamin, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 108 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.

TRABZONSPOR SAHASINDA BARİZ ÜSTÜN

Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında genel olarak bariz bir üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece rakibine 2 maçta mağlup oldu.

SON 8 SEZONDA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı.

En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında 5-0 kazanarak, rakibi önünde en farklı galibiyetini elde etmişti.

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #antalyaspor

İlgili Haberler

Trabzonspor, Oulai'nin cezası için TFF ile görüşecek
Trabzonspor, Oulai'nin cezası için TFF ile görüşecek Trabzonspor, Fransa'da 4 maç ceza alan yeni transferi Christ Inao Oulai için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirecek.
Trabzonspor'un yeni transferine flaş ceza: Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek!
Trabzonspor'un yeni transferine flaş ceza: Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek! Fransa'nın Bastia ekibi, Trabzonspor'a gönderdiği Christ Inao Oulai'nin LFP tarafından 4 maç ceza aldığını açıkladı. FIFA düzenlemeleri gereği Trabzonspor'un oynayacağı ilk 4 maçta forma giyemeyecek olan Oulai, Fenerbahçe maçını da kaçıracak.
La Liga'da Batista Mendy yarışı: 3 kulüp Trabzonspor'un kapısını çaldı!
La Liga'da Batista Mendy yarışı: 3 kulüp Trabzonspor'un kapısını çaldı! Trabzonspor'un Fransız ön liberosu Batista Mendy için İspanya'dan üç takımın bordo mavili ekiple temasa geçtiği, Espanyol'un ise transferde önemli bir yol aldığı iddia edildi.