La Liga'da Batista Mendy yarışı: 3 kulüp Trabzonspor'un kapısını çaldı!

Trabzonspor'un transferdeki gözde futbolcusu Batista Mendy'ye Nice'in ardından bazı İspanyol kulüplerinin de talip olduğu iddia edildi.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; bordo mavili takımın orta saha oyuncusu Mendy, LaLiga'ya transfer olmaya yaklaşıyor.

Haberde, Real Betis ve Sevilla'nın 25 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartları hakkında bilgi almak için Trabzonspor ile temasa geçtiği ancak Espanyol'un bu iki kulüpten bir adım önde olduğu ifade edildi.

Satın alma opsiyonlu bir kiralama önerisi yapan Espanyol ile bordo mavili yönetim arasındaki pazarlıkların, teklifin tutarı üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Bu arada İspanyol kulübünün, Batista Mendy'yi ikna etmek için de görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.