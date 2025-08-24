La Liga'da Batista Mendy yarışı: 3 kulüp Trabzonspor'un kapısını çaldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.08.2025 15:11:00
Trabzonspor'un Fransız ön liberosu Batista Mendy için İspanya'dan üç takımın bordo mavili ekiple temasa geçtiği, Espanyol'un ise transferde önemli bir yol aldığı iddia edildi.

Trabzonspor'un transferdeki gözde futbolcusu Batista Mendy'ye Nice'in ardından bazı İspanyol kulüplerinin de talip olduğu iddia edildi.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; bordo mavili takımın orta saha oyuncusu Mendy, LaLiga'ya transfer olmaya yaklaşıyor.

Haberde, Real Betis ve Sevilla'nın 25 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartları hakkında bilgi almak için Trabzonspor ile temasa geçtiği ancak Espanyol'un bu iki kulüpten bir adım önde olduğu ifade edildi.

Satın alma opsiyonlu bir kiralama önerisi yapan Espanyol ile bordo mavili yönetim arasındaki pazarlıkların, teklifin tutarı üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Bu arada İspanyol kulübünün, Batista Mendy'yi ikna etmek için de görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

