Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu! Trabzonspor evinde Göztepe'yi geçmesini bildi!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 19:40

Güncelleme: 24.04.2025 - 22:36

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Bordo Mavililer, 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 78. dakikada Ozan Tufan ve 89. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti.

Öte yandan Trabzonspor, 54. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Simon Banza'nın kullandığı penaltıyı Arda Özçimen kurtardı.

FİNALDE RAKİP GALATASARAY

Galibiyetin ardından final biletini alan Trabzonspor, 14 Mayıs'ta Galatasaray ile karşılaşacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | TRABZONSPOR 2-0 GÖZTEPE

90+2' Trabzonspor'un serbest vuruşunda Göztepe kalesine gelen üst üste 2 şutu Arda Özçimen çıkardı! Bir top da direkten döndü!

89' GOL | Sol kanatta topu kazanan Nwakaeme, son çizgiye indi ve topu yerden Zubkov'a verdi, ilk vuruşunda topa ıska geçen Zubkov, sol çaprazdan yaptığı ikinci vuruşta topu ağlara gönderdi!

81' Sağ kanattan hücumu yapan Göztepe'de kale alanında Tijanic'in şutunu Uğurcan çıkardı!

78' GOL | Kullanılan köşe vuruşunda Banza'nın indirdiği topa kale alanında vuruşu yapan Ozan Tufan, topu ağlarla buluşturdu!

68' SARI KART | Lasse Nielsen, Mustafa Eskihellaç'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

65' Sağ kanatta topla buluşan Zubkov, sağ kanattan bindiren Malheiro'ya verdi. Malheiro'nun ortasında vuruşu yapan Lundstram'ın vuruşu üstten auta gitti.

55' PENALTI KAÇTI | Simon Banza'nın penaltı vuruşunda Arda Özçimen, soluna yatarak penaltıyı kurtardı!

50' PENALTI | Sol çaprazda Mustafa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme, şutu çekti, hakem elle müdahale gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi fakat karar ofsayt. Pozisyon VAR'da kontrol ediliyor. VAR kontrolünün ardından karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını işaret etti. Trabzonspor penaltı kullanacak.

45' Sağ kanatta topla buluşan Zubkov, sağ kanattan bindiren Malheiro'ya verdi. Malheiro'nun ortasında kale alanında vuruşu yapan Nwakaeme'nin şutu auta gitti!

42' Anthony Nwakaeme'nin ortasında savunmaya çarpan top dışarıya çıktı. Trabzonspor korner kullanacak.Kullanılan köşe vuruşunda Savic'in kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı!

30' Sol kanatta topla buluşan Anthony Nwakaeme'nin ortasında müsait pozisyonda olan Banza'nın kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı!

19' SARI KART | Atılan uzun topta Heliton'un Banza'ya müdahalesi faul. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Heliton pozisyonun ardından sarı kart gördü.

16' Zubkov'un ara pasında topla buluşan Sikan, içeriye doğru ortaladı. Banza'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

11' Kontraya çıkan Trabzonspor'da sağ kanatta topla buluşan Zubkov, topla içeriye kat ederek plasesini vurdu, kaleciden dönen topta Nwakaeme'nin şutu dışarıya çıktı!

7' Romulo'nun getirdiği topta Tijanic'in ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla dışarıya gitti!

6' Romulo'nun sol çaprazdan sağa doğru verdiği pasta Ogün'ün ceza sahası içerisinden vurduğu şut az farkla dışarıya gitti!

3' Atılan uzun topta topu indiren Romulo, ara pasıyla Emersonn'u buluşturmak istedi. Malheiro araya girdi ve topu dışarıya gönderdi. Göztepe korner kullanacak. Kullanılan köşe vuruşunda dışarıya açılan topta Anthony Dennis şutu çekti, Lundstram'a çarpan top dışarıya çıktı. Göztepe bir korner daha kazandı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.