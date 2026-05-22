22.05.2026 19:56:00
Cumhuriyet Spor
CANLI YAYIN: Trabzonspor - Konyaspor | CANLI ANLATIM: Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak.

11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu. 

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka.

FATİH TEKKE VE İLHAN PALUT İLK PEŞİNDE

Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.

İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için takımının başında sahada olacak.

