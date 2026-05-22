Türkiye Kupası Finali’nde Trabzon ile Konya bugün kozlarını paylaşıyor: Kupa sahibini buluyor

Futbolda Türkiye Kupası bugün sahibini buluyor. Trabzonspor ile Konyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 20.45’te karşılaşacak. Hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği finali ATV naklen yayımlayacak.

Trabzonspor’da sakatlığı süren Batagov ve Okay Yokuşlu forma giyemeyecek. Son iki sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş’a ardından Galatasaray’a kaybeden Bordo-Mavililer bu kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Konyaspor’da ise Nagalo, Berkan Kutlu ve Kramer’in durumları maç saatinde netlik kazanacak.

Yeşil-Beyazlıların teknik direktörü İlhan Palut, finalde şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip “Konya şehrini mutlu etmek istiyoruz” dedi. Bu sezon Fenerbahçe’yi ve Beşiktaş’ı eleyen Konyaspor, tarihinde 2. kez Türkiye Kupası finalinde boy gösterecek. Yeşil-Beyazlılar, 2016-2017 sezonunda Başakşehir’i 4-1 yenerek Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.