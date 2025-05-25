Maçın son anları nefes kesti... Karadeniz derbisinde 4 gol var, kazanan yok! Trabzonspor 2-2 Samsunspor

Süper Lig'de 37. hafta maçında iddiası kalmayan Trabzonspor ile üçüncülük hedefi olan Samsunspor, Karadeniz derbisinde karşı karıya geldi. Samsunspor, 86. dakikaya kadar tek golle önde geldi, 86. dakikadan sonra üç gol daha oldu ve mücadele 2-2 bitti.

Samsunspor'un golünü 27. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Trabzonspor'da Pedro Malheiro, 86 ve 88.dakikada attığı gollerle bordo-mavilileri 2-1 öne geçirdi.

Karadeniz derbisinde, 89. dakikada Marius Mouandilmadji attığı golle skoru 2-2 yaptı ve mücadele eşitlikle sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Samsunspor 61 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı. Trabzonspor ise 48 puanla son haftaya girdi.

Süper Lig'de son hafta Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 2-2 Samsunspor

89' GOL | Samsunspor'da sahne Marius Mouandilmadji'nin. Sol Kanattan topu iyi taşıyan Emre Kılınç, içeri çevirdiği topta Marius Mouandilmadji gol vuruşunu yaptı. Maça tekrardan beraberlik geldi.

88' GOL | Trabzonspor golleri Pedro Malheiro ile art arda buluyor. Yine sağ kanattan gelişen atakta asist yine Muhammed-Cham'dan gol yine Pedro Malheiro'dan.

86' GOL | Trabzonspor golü Pedro Malheiro ile buldu. Muhammed-Cham, sağ kanattan koşu gösteren Pedro Malheiro'ya harika bir pas attı. Pedro Malheiro harika bir vuruş ile Trabzonspor'a beraberliği getirdi.

80' ÖNEMLİ POZİSYON! Samsunspor'da Marius Mouandilmadji , Olivier Ntcham'a harika bir pas attı. Ntcham'ın şutunda kaleci Muhammet Tepe başarılı.

78' Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Salih Malkoçoğlu, uzak direkte kafa vuruşunu yaptı ama top kaleyi bulmadı.

77' Samsunspor'da Carlo Holse'nin pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Olivier Ntcham'ın şutunda top savunmadan sekti.

75' Trabzonspor'da Muhammed-Cham oyuna girdi. Oyundan çıkan isim Batista Mendy.

75' Landry Dimata, yerini Marius Mouandilmadji'ye bıraktı.

72' Okay Yokuşlu, Landry Dimata'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

70' Zeki Yavru, oyunu geciktirme sebebiyle sarı kart gördü.

65' Celil Yuksel, oyuna Kingsley Schindler'in yerine dahil oldu.

57' NET ŞANS! Trabzonspor, sol kanattan çok etkili geldi. Anthony Nwakaeme'nin pasında Edin Visca harika hareketlendi. Edin Visca'nın Şutunda kaleci Okan Koçuk'tan seken top Simon Banza'da kaldı Banza'nın şutunda bir kez daha Okan Koçuk başarılı oldu.

55' Trabzonspor'da, köşe vuruşu organizasyonu sonra savunmadan seken top ceza sahası dışında Edin Visca'da kaldı. Visca, istediği vuruşu gerçekleştiremedi.

52' Anthony Nwakaeme, yaptığı hamleden sonra maçın hakemi Ozan Ergün düdüğünü çaldı ve serbest vuruşa hükmetti. Anthony Nwakaeme, yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

46' Danylo Sikan yerine Simon Banza oyuna dahil oldu.

45' Samsunspor'da Landry Dimata, Batista Mendy'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

42' Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Oleksandr Zubkov'un kafa vuruşu etkili olmadı.

38' Batista Mendy, itirazından sonra sarı kart gördü.

36' Orta Saha'nın gerisinden kullanılan serbest vuruşta Zeki Yavru'nun ortası doğrudan kaleci Muhammet Tepe'de kaldı.

29' AZ FARKLA! Kingsley Schindler'in sol kanatta gönderdiği sert topta, Okay Yokuşlu topu istediği gibi uzaklaştıramadı top kornere çıktı.

27' GOL | Rick van Drongelen'in harika pasında hareketlenen Emre Kılınç, harika bir koşu ile kaleci Muhammet Tepe'yle karşı karşıya kaldı. Sol ayak içiyle uzak köşeyi bulan Emre Kılınç, Samsunspor'u öne geçiren golü kaydetti.

23' ETKİLİ ATAK! Oleksandr Zubkov, korner vuruşunu kısa kullandı. Anthony Nwakaeme'nin ortasında son çizgisinde top içeriye çevrildi. Salih Malkocoglu'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

19' Kullanılan Korner vuruşunda top ceza sahasında Tim Jabol-Folcarelli'nin önünde kaldı. Folcarelli'nin pasında Batista Mendy'nin sert şutunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

17' Trabzonspor uzaktan şutlarla etkili olmaya çalışıyor! Batista Mendy'nin orta sahasının ilerisinden vurduğu şutta top savunmadan kornere çıktı.

14' AZ FARKLA AUT! Zeki Yavru'nun sağ kanattan gönderdiği topta Olivier Ntcham, ceza sahasının dışından gelişine ayak içi nefis bir şut gönderdi top direğin üstünden auta çıktı.

12' ÇOK NET KAÇTI! Trabzonspor korner vuruşu kısa kullanıldı, Anthony Nwakaeme'nin ortasında top Tim Jabol-Folcarelli'nin önünde kaldı Folcarelli'nin kalenin çok yakınından vurduğu şutta top auta çıktı.

11' Anthony Nwakaeme'nin pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Oleksandr Zubkov, şutuna başvurdu top savunmadan kornere çıktı.

8' Anthony Nwakaeme, ceza sahası yayında nefis hareketlerle rakiplerinden kurtuldu şutunda top savunmadan geri geldi.

4' Oleksandr Zubkov'un kullandığı korner vuruşunda Batista Mendy'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top az farkla oyun alanını terk etti.

2' Kingsley Schindler'in sol kanattan ortasında kaleci Muhammet Tepe topu rahatlıkla kontrol etti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.