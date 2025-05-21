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U19 Ligi'nde şampiyon Trabzonspor: Son 5 sezonda 3. kez!

U19 Ligi'nde şampiyon Trabzonspor: Son 5 sezonda 3. kez!

21.05.2025 17:05:00
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Cumhuriyet Spor
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U19 Ligi'nde şampiyon Trabzonspor: Son 5 sezonda 3. kez!

Trabzonspor, U19 Elit A Ligi'nde karşılaştıkları Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor'un gençleri U19 Elit A Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

Bordo mavililer, son 5 yılda 3. kez mutlu sona ulaştı.

Kayseri'de oynanan karşılaşmanın 5. dakikasında Ömer Faruk Duymaz ile öne geçen bordo-mavililer, 32. dakikada Taha Emre İnce'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdürerek mücadeleyi 3-1 kazandı ve şampiyonluğunu perçinledi.

Trabzonspor U19 Takımı, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında puan kaybetmesiyle birlikte bordo-mavililer, U19 Elit Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

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