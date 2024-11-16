Kayseri'de sessiz gece! Milliler, liderliği son maça bıraktı

Yayınlanma: 16.11.2024 - 18:54

Güncelleme: 16.11.2024 - 22:03

Vincenzo Montella'nın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Craig Bellamy'nin yönetimindeki Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Kayseri'de RHS Enertürk Stadyumu'nda oynanan ve İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yönettiği maçta A Milli Takım birçok fırsat bulmasına rağmen skoru bulamadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte A Milli Futbol Takımımız grupta 11 puana yükselirken, Galler 9 puanda kaldı.

Grubun son hafta maçında Türkiye deplasmanda Karadağ'a konuk olurken, Galler evinde İzlanda'ya konuk olacak.

A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farkla mağlup etmesi gerekecek.

Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda ise diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider olarak tamamlayacak ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselecek.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | TÜRKİYE 0-0 GALLER

89' PENALTI KAÇTI | Kerem Aktürkoğlu'nun kalecinin soluna doğru kullandığı penaltı atışında top yan direğe çarparak dışarı gitti.

87' PENALTI | Enes Ünal ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içinde Williams'ın müdahalesiyle yerde kalan Yunus Akgün'ün pozisyonu sonrası hakem Juan Martinez Munuera penaltı noktasını gösterdi. Haydi Kerem

78' Orkun Kökçü'nün sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta penaltı noktasının az gerisinde Arda Güler'in sol ayağıyla çektiği şut üstten dışarı gitti. Galler, kale vuruşu kullanacak.

69' Eren Elmalı'nın sol kanattan açtığı ortada penaltı noktasının sağında Arda Güler, penaltı noktasına doğru kafayla çevirdi. Top yere inmeden Enes Ünal röveşata denemesi gerçekleştirdi fakat savunmaya çarpan top dışarı gitti. Millilerimiz sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

67' Kerem'in merkezden sağ kanatta bulunan Yunus' verdiği pasta Yunus rakibini geçerek çizgiye indi ve ceza sahasına çevirdi. Enes Ünal, meşin yuvarlağa diziyle dokundu fakat top az farkla dışarı çıktı.

62' SARI KART | Barış Alper, kendi yarı alanımızın solunda topa sahip olmak isterken faul yaptı. Pozisyonun ardından hakeme itirazlarda bulunan Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.

45+7' Thomas sol kanattan topu sürerek yayda bulunan takım arkadaşı Wilson'a yerden pas verdi. Wilson'un sol ayak içiyle çektiği şut yan direkten dönerek savunmamızda kaldı.

32' Kerem Aktürkoğlu, merkezden savunma arkasına sarkan Yunus Akgün'e harika bir ara pas verdi. Kaleciyle baş başa kaldığı pozisyonda sol ayağıyla şutunu çeken Yunus, Galler kalecisi Darlow'u geçemedi.

27' Millilerimiz Galler'e karşı ön alan baskısı yaparak topu kazandı. Yunus ceza sahasının sağından topı sürerek içeriye çevirdi. Galler savunmasından seken top ceza sahası dışına açıldı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, sağ ayak üstüyle şutunu çekti savunmadan seken top üstten dışarı gitti. Millilerimiz, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

25' Mert Müldür, sağ kanattan uzak direğe yerden pas verdi savunmada Rodon topa kayarak araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Millilerimiz sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

9' SARI KART | Galler'de Johnson, orta sahanın solunda Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

7' Yunus Akgün, bir kez daha sağ kanattan topu taşımak istedi fakat top ayağından biraz açılınca dışarı çıktı. Galler, kale vuruşu kullanacak.

6' Yunus Akgün, sağ kanattan topu taşıyarak yayın sağında bulunan Arda Güler'e yerden pasını verdi. Arda Güler'in sağ ayak içiyle vurduğu şut kaleci Darlow'un kucağında kaldı.

3' Yunus Akgün'ün kendi yarı sahamızdan hücum kaleye başlattığı atakta Yunus, sağ kanattan koşu yapan Kerem'e pasını verdi. Kerem bekletmeden ceza sahası içine ortaladı. Galler savunması araya girdi.

1' Başarılar çocuklar! Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.