Play-off bileti için son 1 puan! Bizim çocuklar, Gürcistan karşısında şov yaptı!

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

Turka Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakada Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Kenan Yıldız, 35. dakikada Yunus Akgün, 22 ve 52. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Gürcistan'ın tek sayısı 65. dakikada Kochorashvili'den geldi.

A Milli Takım bu galibiyetle grupta puanını 9'a yükseltirken Gürcistan 3 puanda kaldı.

Bulgaristan maçında bir puan yetecek

Ay-Yıldızlılar, gelecek maç haftasında 15 Kasım'da Bulgaristan, 18 Kasım'da ise İspanya ile karşı karşıya gelerek grup maçlarını tamamlayacak. Bizim Çocuklar, Bulgaristan'dan bir puan alması halinde play-off oynamayı garantileyecek.

Grubun diğer maçında İspanya sahasında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Bulgaristan henüz puanla tanışamadı.

Avrupa'dan 16 takım Dünya Kupası'na gidecek

ABD, Meksika ile Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın Mart ayında oynanacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | TÜRKİYE 4-1 GÜRCİSTAN

84' SARI KART | Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Giorgi Kochorashvili, Barış Alper Yılmaz'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca Radu Petrescu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

74' SARI KART | Yoğun itirazları nedeniyle Barış Alper Yılmaz hakem Radu Petrescu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

64' Gol | Gürcistan, Giorgi Kochorashvili'nin golü ile maçta farkı üçe indiriyor. Otar Kakabadze'nin sağ taraftan gönderdiği pasında Otar Kiteishvili'nin topuk pasında Giorgi Kochorashvili ceza sahası sağ çaprazda topla buluşup karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturuyor.

52' GOOOL | Millilerimiz, Merih Demiral'ın golü ile farkı dörde çıkarıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında altıpasta Merih Demiral'ın sert kafa vuruşunda topu ağlara gönderiyor.

45' Ön alandaki baskımızın sonucu Arda Güler topu kaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun önüne gelen topta Kerem çok şık bir topuk pasıyla Arda Güler'i ceza sahasında topla buluşturdu. Ceza sahasında sağ iç bölgesinde topla buluşan Arda Güler'in sağ ayağıyla yaptığı vuruş üstten dışarıya çıktı.

35' GOOOL | Millilerimiz, Yunus Akgün'ün golü ile farkı üçe çıkarıyor. Kerem Aktürkoğlu tek pasla topu sol kanatta Kenan Yıldız ile buluşturuyor. Hızla ceza sahasına giren Kenan Yıldız karşı karşıya pozisyonda topu İsmail Yüksek'e bırakıyor ve İsmail Yüksek'in yerden vuruşunda Giorgi Gocholeishvili topu çizgiden çıkarıyor ve topu önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda topu ağlarla buluşturuyor.

33' Arda Güler'in tekte harika pasıyla sol çaprazdan defans arkasına sarkan Kenan Yıldız, açısının daralmasının ardından yakın köşeye sol ayağıyla şutunu çekti, kaleci Mamardashvili topu kornere çıkardı.

22' GOOOL | Millilerimiz, Merih Demiral'ın golü ile farkı ikiye çıkarıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Merih Demiral'ın kafa vuruşunda topu sol köşeden ağlarla buluşturuyor.

14' GOOOL | Millilerimiz, Kenan Yıldız'ın golü ile maçta öne geçiyor. Abdülkerim Bardakcı'nın orta sahadan sol tarafa doğru gönderdiği uzun pasa hareketlenen Kenan Yıldız kaleci Giorgi Mamardashvili ile karşı karşıya kalıyor ve şık bir aşırtma vuruş ile topu ağlara gönderiyor. Pozisyon bitiminde yan hakem ofsayt bağrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonrası hakem Radu Petrescu gol kararını veriyor.

2' Sol kanatta son çizgiye inen Eren Elmalı'nın yerden ön direğe ortasında Kerem Aktürkoğlu, topa istediği gibi vuramadı!

1' Zorlu mücadele ilk düdük geldi! Haydi çocuklar zafer gecesi olsun...