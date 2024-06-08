Canlı yayında tarihi buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç...

Yayınlanma: 08.06.2024 - 22:50

Güncelleme: 09.06.2024 - 00:26

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın davetini kabul ettiğini açıkladı.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." dedi.

Bununla birlikte Ali Koç da Aziz Yıldırım'ın yayına çıkma teklifini kabul etti. İki isim, yapılan görüşmeler sonrası Habertürk TV'ye çıkma kararı aldı. Habertürk, Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayınının saat 23.00'te Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde gerçekleşeceğini açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın talebi üzerine ise programın moderatörü Ahmet Selim Kul olarak değiştirildi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA!

Fenerbahçe, iki ismin yapacağı görüşmeyle ilgili resmi açıklama yaptı. yapılan açıklamada, "Camiamıza Bilgilendirme: Başkanımız Sayın Ali Y. Koç ve Eski Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, saat 23.00'te Habertürk TV ekranlarında canlı yayında bir araya geleceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE TARİHİ YAYINDAKİ AÇIKLAMALAR...

- Aziz Yıldırım ve Ali Koç katıldığı canlı yayın başladı. Aziz Yıldırım'ın isteği üzerine başkan adayları tokalaştı ve konuşma başladı...

Aziz Yıldırım: "Ali Koç bir konuşma yapmış, ben dinlemedim. Enteresan bir çağrı yapmış. Anti-Fener lobisinden dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor. Beraber mücadele edelim demiş. Bu isteği doğrultusunda Ali Bey ile konuşmak istedim. Ben bunu söyledim, sen bunu söyledin geçti. Geçmişi bırakalım, bahsetmeyeceğim demiş. Biz de bahsetmeyeceğiz. Kapattık."

Ali Koç: "Ben daha tamam demedim. Güçbirliği yapalım dedim, geçmişi konuşmayalım demedim."

Aziz Yıldırım: "Sen bu akşam konuşmanda dedin. Bunun için konuşacağım dedim. Siz güldünüz konuşmanızda. Geçmişi kapattık. Pazartesi ben seçilirsem veya Aziz Bey seçilirse Anti-Fener lobisine beraber mücadele edelim. Beraber nasıl mücadele edeceğiz oradan başlayalım."

Ali Koç: "Öncelikle teşekkür ederiz. Başkan beni aradı. Tanımadığım numarayı açmam. Eve geldim, telefonu açtım, 8 gibiydi, siz çıktınız. Sayın Başkan 'kabul edelim, ulusal kanala çıkalım' dedi. Ben FBTV'yi istemiştim. Birkaç kişiyi aradık, moderatörsüz olmaz dediler. Burada karar kılındı. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklı. Nikah şahitliğimiz vardı. Yurt dışından FEnerbahçelilerin gezintisi vardı. O yüzden geç kaldık."

Ali Koç: "Benim için memnuniyet verici. Sayın Başkan'ın kapanış konuşmamla ilgili söylediklerini tamamlayın. Pazartesi sabahı bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. 20 yıldır Aziz Bey, 6 yıl ben bu iki kişi arasındaki kırgınlık kızgınlık vs vs. bu camianın birleşmesine engel oluyor. Bir adım öteye gidiyor. Biz Fenerbahçe'yi çıtır ediyoruz görüş ayrılıklarından. Ben uzun zamandır bunu istiyordum. Tüm Fenerbahçelilerin pazartesi birleşmesi lazım. Babamdan da örnek verdim. Neye karşı güç birliği? Sen söyle kim Fenerbahçe'nin önünü kesiyor diyor ya, en çok sizin döneminizde, benim dönemimde de futbol mantığıyla açıklanamayacak şeyler yaşadık. Kurşunlama, 7 senede 3 şampiyonuluğu kaybetme ve bu sene. Camia bir bütün olmadığı için Fenerbahçe'nin caydırıcılık gücü çok azaldı. Sayın Aziz Yıldırım, siz iyi temsil edemiyorsunuz beceremiyorsunuz düşüncesinde. Yarın bir seçim yapacağız Allah'ın izniyle. Akşam 6-7 gibi sonuçlar belli olur. Pazartesi sabahı ya Aziz Yıldırım ya şahsım başkan olacak. Ben başkan olursam Aziz Yıldırım istiyorsa destek olmak amenna. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa ben geçmişi kapatırım. İki tarafın da ciddi söylemleri oldu. 6 yıl yöneticiydim Aziz Bey ile, sonra bir yere kadar, sonra koptuk. Biz aramızda güven müessesesini inşa etmemiz lazım. Söylenmiş laflar, iddialar var. Ailemize kadar uzanan hatta. Benim görüşme isteğim, Sayın Başkan'ın söylemleri. Birbirimize ne düşünüyorsak söyleyelim. Seçim arifesindeyiz, camia bilgilensin."

Aziz Yıldırım: "Ben sana dedim ki erkek basketbolu bana ver, ben karşılayayım dedim Çırağan'da."

Ali Koç: "Seçildikten sonra sizi görmedim, ne duydum ne işittim. 3 Haziran 2018'den sonra..."

Aziz Yıldırım: "Ben mesaj verdim Çırağan'da. Basketbolu bize verin, yatırımı da biz yapalım dedim. Seçildikten 1 sene sonra yaptığım toplantıda. Belgesi var."

Ali Koç: "Ne oldu da son dakika bugün buluşalım dediniz. Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Gelmiş burada. Arkanızda herkes. Program 10 dakika geç başladı, arkadaşları ayıramadık."

Aziz Yıldırım: "Sen bugün çağrı yaptığın için geldim."

Ali Koç: "6 senedir çağrı yapıyorum."

Aziz Yıldırım: "İlk defa böyle yaptın. Göster bana özür dileyeceğim."

Ali Koç: "Sayın Başkan, Şekip Bey'in seçildiği YDK dışında gelmedi. Ağır da ifadelerimiz olmuştu, olabilir ama şöyle olabilir. İyiye iyi kötüye kötü denirse..."

Aziz Yıldırım: "6 senedir iyi olan yok ki. Benim de son 4 senem kötü."

Ali Koç: "Siz sadece futbolu söylüyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Amatörleri söylemeyelim. Ben ayağa kaldırdım. Amatörlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı."

Ali Koç: "Size göre kulüp sizsiniz. Her şeyi siz yaptınız."

Aziz Yıldıırm: "Alicim sen Hallac-ı Mansur'u oku, ne dediğimi anlarsınız."

Ali Koç: "Sizden sonrakileri hiç tebrik etmediniz."

Aziz Yıldırım: "Erkek basket için tebrik etmedim mi, duymadınız mı?"

Ali Koç: "Ben hayır duymadım."

Aziz Yıldırım: "İletmemişler size. Final Four'a kalmak başarıdır."

Ali Koç: "Biz herkes almalı dedik, bize özel bir şey istemedik. Siz zekisiniz, 1959'dan önce kim olduysa verin diyeceksiniz."

Aziz Yıldırım: "Ali hatalarını lütfen gör. 20 sene hizmet ettim. 1 sene hapis yatmışım, gık dememişim. Yatmışım. Benimle kimler pazarlığa geldi, yanaşmadım. 3-4 aylık çocuğumla Cannes'a gittim, Yargıtay bana 6 yıl 3 ay hapis cezası kesti. Gitme dediler, Türkiye'ye gitmek için özel uçak tuttum."

Ali Koç: "Tüm Türkiye takdir etti."

Aziz Yıldırım: "Etti ama Acar telefon etti, ben uçağa bindim dedim, geldim. 6 ay beni yakalayıp içeri atabilirdiler, yeniden yargılama çıktı."

Ali Koç: "Çok badireler atlattık."

Aziz Yıldırım: "Çok. Bu badireleri atlatırken..."

Ali Koç: "En kötüsünü siz atlattınız."

Aziz Yıldırım: "Bu mahkemeler devam etti. 2018'de beraber hareket edelim dedim, şu mahkemeleri halledelim dedim."

Ali Koç: "Tutarsızlıklar yaşıyorsunuz. Ben kabul ederdim. 1 gün içinde zikzak yaşıyorsunuz. 2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan Aziz Yıldırım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyahla beyaz kadar fark var."

Aziz Yıldırım: "Hiçbir fark yok. Biz mağlup olduk eğlendiler dedin. 2 Kasım doğum günün. Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım. 6 senede 1 defa doğum günü kutladım. 1 defa yaptım ya. Bir defa Çaça'da, tesadüf. Yemek yiyorduk, çalgıcılar malgıcılar eğlendik."

Ali Koç: "2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan Aziz Yıldırım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyahla beyaz kadar fark var."

Aziz Yıldırım: "Hiçbir fark yok. Biz mağlup olduk eğlendiler dedin. 2 Kasım doğum günün. Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım. 6 senede 1 defa doğum günü kutladım. 1 defa yaptım ya. Bir defa Çaça'da, tesadüf. Yemek yiyorduk, çalgıcılar malgıcılar eğlendik."

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak kendini gören kişinin 2018 sonrası tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz 10 üzerinden."

Aziz Yıldırım: "10 üzerinden 10."

Ali Koç: "Bravo. Ben eksi 1 veririm."

Aziz Yıldırım: "Galatasaray başkanı size salladı, ben adama sinek ikili dedim."

Ali Koç: "Ucunda sen vardın."

Aziz Yıldırım: "Susabilirdim ama susmadım."

Ali Koç: "Dursun Bey'e karşı her şeyi kullanırsın."

Aziz Yıldırım:" O ayrı. İfadesine karşı çıktım konuşma yaptım. Türker Aslan dedi ki, '28 şampiyonluk' falan dedi. Çıktım yalan dedim."

Ali Koç: "Nihat Özdemir'e niye demediniz."

Aziz Yıldırım: "Sordum ona da. Bize mektup yazdı. Okusan sen de vermezsin dedi. Onu verirsem Ankara Demirspor, Eskişehirspor ister dedi."

Ali Koç: "6 sene yöneticilik yaptık. Siz başkan, ben yönetici. Güzel günlerimiz de oldu, çok badireler de atlattık."

Aziz Yıldırım: "2011'e kadar 6 senede hep iyiydik."

Ali Koç: "2012'de ben ayrıldım. Galiba 2-3 Temmuz 2012'de size yapılan zulme son verildi. O günden bugüne futbol tarafından Fenerbahçe ne yazık ki yaşatılanlar bize yapılanlar eminim siz de benim kadar isyan ediyorsunuzdur."

Aziz Yıldırım: "E tabii."

Ali Koç: "Son 10 yılda, son 5 yılda Fenerbahçe tabloda hep üstte, bir tek Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok."

Aziz Yıldırım: "Anti-Fenerbahçe'ye karşı mücadele dedin diye geldim."

Ali Koç: "Ben niye Fenerbahçe başkanlığına aday oldum?"

Aziz Yıldırım: "Söyle hatırlayayım."

Ali Koç: "Ömer Temelli'nin evindeydim. Cumartesi günü oldu. Mahmut Bey, seni zorla yazacağız listeye dedi. O zaman akıllı telefonlar yok. Hayatımın en uzun nokia mesajını çektim. Fenerbahçe'ye hizmet edebileceksem nazı olmaz, derhal gelirim dedim. Siz beni çağırdınız, 2015'te. Tekrar yargılama kararı çıktığı zaman 2014'tü. Sonra ben Londra'ya gidiyordum, bir indik mesaj yağıyor başardık diye. Yeniden yargılama çıktı. Eve varana kadar bütün o heyecan mutluluk bitiverdi. Çünkü, siz 1907'ye kızmışsınız, Adalete Fener Yak yapmıştık. Can'a ağır hakaretler etmişsiniz. Bir teşekkür metni yayınlamış 1907."

Aziz Yıldırım: "Bizim üzerimizden niye yayınlamıyorlar? Bir bilginiz olsun niye demiyorlar."

Ali Koç: "1907 büyük bir kampanya yapmış. Kapı kapı dolaştık. 650 bin imza topladık. Siz de desteklediniz. Yeniden yargılama çıktı. 1907 de bana sormadan, sormalarına gerek yok, Adalete Fener Yak'a teşekkür yayınlamış. Siz de kızmışsınız hakaretler küfürler."

Ali Koç: "O zaman başkanımız kızmış, ben arkadaşlara olabilir, kızabilir, hepimiz stres altındayız dedim. Şeker hastaları kızabilir, eniştem de öyleydi. 2015'e kadar ben seçimden 1 haftaya önceye kadar, Aziz Yıldırım'ı 2 defa gördüm. Biri cenazeydi. Biri de Selçuk Şahin'in düğünündeydi. Arıza olduğunu anladım, 2 ayrı masaya koydular bizi."

Aziz Yıldırım: "Alicim Selçuk'u çağırıp Ali Bey'i o masaya koy demedim."

Ali Koç: "Sonra siz beni çağırdınız, kurda kuşa bırakmayalım dediniz. 2015'te."

Aziz Yıldırım: "Ülker Arena'da benden sonra Ali Koç başkan olacak dedim."

Ali Koç: "Beni çağırdınız, niye olamayacağımı söyledim. Bizler hazırız dedim. Birkaç aya dava bitecek dediniz, 10 sene sürdü. Ben niye katılamayacağımı anlattım. Cuma akşamı, cumartesi seçim var. Cuma akşamı Ömer Temelli bana mesaj yolladı, yarın gazetecilere 2 laf et, Aziz Bey davet etti, şirket falan açıkla dedi. Ben de niye gazetecilere açıklayayım, kongrede açıklarım dedim. Geldik salona, konuşmalar başlamış, adımı yazdıramamıştım. Telefon ettiler sizin masadan, çık 2 laf et dedil."

Aziz Yıldırım: "Ben arar sana söylerim."

Ali Koç: "Ömer dedim nasıl konuşacağız, yazılmadık dedim. Tamam dedik. Çıktım konuştum. Ben o gün sizlerden gelen talep üzerine..."

Aziz Yıldırım: "Benden değil, olsa söylerim Ali. Ben seni veliaht ilan ettim. Öyle bir şey olsa çık ilan et derim."

Ali Koç: "Veliaht ilan ettiğiniz adama ne yaptığınız anlatacağım. Ben çıktım konuştum, çok da güzel konuşma yaptım. Elimizi taşın altına sokacağız dedim, kafamda tarih yok. Masadan indik gittik, siz seçildiniz."

Ali Koç: "Aziz Bey rahat seçildi. Biz ağustos gibi size gelecektik Burhan Karaçam ile bir desteğimiz olabilir mi diye. Şampiyonlar Ligi'nden elendik, kulübü atmosferi bilirim o durumda. Eylül ayında geldim. Çok tatsız bir toplantı oldu."

Aziz Yıldırım: "Neden oldu söyle?"

Ali Koç: "Havadan sudan konuşuyorduk."

Aziz Yıldırım: "Burhan Bey kulüp iflas etti dedi."

Ali Koç: "Siz şiddetlendiniz."

Aziz Yıldırım: "Nedenini söyle. Nedeni şu, Burhan Karaçam başladı bana Aziz demeye."

Ali Koç: "Siz de bana iş insanı Ali Koç diyorsunuz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç demiyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Ben savcının peşindeydim, imzalasın diye, memlekete gidiyor. 1-2 gün önce geldiniz. Simla Hanım'ı gördüm, ne dedim, Ali Bey'e söyle uzak duruyor gelsin mala sahip çıksın dedim, sor."

Ali Koç: "Siz çok öfkelendiniz. Siz seçim öncesi farklısınız, seçim sonrası farklısınız."

Aziz Yıldırım: "Hatırlamıyorum. Ben daha ölmedim dedim."

Ali Koç: "Geçmişte de size Aziz derdi. Size çok az insan Aziz derdi. Acar Ağabey derdi. Siz çok sert ve bana göre yakışıksız bir çıkıştı. Ben sizle aynı gemide değilim dediniz. Bir gün veliaht gösterirsiniz işinize geliyorsa, yarın öbür gün en büyük düşman ilan edersiniz. Niye böyle anlatıyorum, karşımdaki insanın bir dediği bir dediğiyle tutsun isterim."

Aziz Yıldırım: "Benim tutar."

Ali Koç: "Sizin hiç tutmuyor."

Aziz Yıldırım: "Ben uzak durdum. Ali Şen Başkan Fenerbahçe şampiyon dediklerinde başkan oldum. Ali Bey yanımıza geldiğinde, 3-5 ay rahatsızlık duyardık. Nedeni şu, biz yönetimiz biz karar vereceğiz yapacağız. Ali Şen Bey tezcanlı, hemen fikir söylüyor. Rahatsız olduk. Sizin rahatlık duymanız lazım gelmedik diye. Benden rahatsız olma diye gelmedim ben, bu kadar basit."

Ali Koç: "Hiç inandırıcı bulmuyorum."

Aziz Yıldırım: "Ben geleyim rahat mısın değilim gör olayları."

Ali Koç: "Niye olay olması gerekiyor."

Aziz Yıldırım: "Sen emekli ol git stadyuma aynı şeyler olacak."

Ali Koç: "Siz emekli olmadınız, seçim kaybettiniz. Her zaman Fenerbahçe'nin içinde olacak, 20 sene başkanlık yaptınız."

Aziz Yıldırım: "Bitti kardeşim onlar, benim Fenerbahçe'ye gelip bir şey olma şansım yok."

Ali Koç: "Benim uğruna çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, benim tanımadığım bir Aziz Yıldırım oldu 6 senede. Değil destek köstek oldunuz."

Aziz Yıldırım: "Şampiyon olsan niye gelmiyorsun desen haklısın. Başarı yok gelsem sıkıntı olacak."

Ali Koç: "Dışarıdan niye sallıyorsunuz?"

Aziz Yıldırım: "Ben doğruyu söylesem çok tepki alırsın."

Ali Koç: "Hulusi Bey çok tenkit ediyordu, listemizde."

Aziz Yıldırım: "Yol gösteriyorduk, şunu al bunu al sen Ali Koç'sun dedim. Bundan sonra kongrelere gelirim, rahat ol."

Ali Koç: "Samimiyetinizi sorgulama sebebim yaşanmışlıklar. Ben istemez miyim Aziz Yıldırım'ın dertleşmeye, yardımlaşmaya gelsin. Nihat Özdemir 2011'den beri şike yapılmıyor dedi. Niye dedi?"

Aziz Yıldırım: "Hata yapmıştır."

Ali Koç: "Nihat Özdemir, 3 Temmuz'da ilk istifa edendi."

Aziz Yıldırım: "Benim dostluğum varsa satmam. Yanlış yapmıştır."

Ali Koç: "Söz konusu Fenerbahçe'yse dostumu tanımam. Ben öyle Fenerbahçeliyim."

Aziz Yıldırım: "Deme öyle deme."

Ali Koç: "Size söylendi o. Trabzon'da linç edildik, bizi haksız buldunuz."

Aziz Yıldırım: "Trabzon'da çocuk meşaleyi aldı, maçı bitirmesi lazımdı dedim. Ali Koç 2 Nisan'da kongreyi topladı. Ben size ondan önce yazı yazdım, kamuoyuna."

Ali Koç: "Hariçten mesaj yollayınca bana mı yolluyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Yanlış yapıyorsunuz yapmayın dedim. A takımla gidin Galatasaray'ı yenin dedik. Maddi bilmemne yöneticileri topladığınızda konuyu açmışsınız, hisseleri satmak almak konuları. Ligden çekiliyoruz dediniz."

Ali Koç: "Demedik, nerede dedik."

Aziz Yıldırım: "Dediniz TV'de."

Ali Koç: "Ligden çekilme dahil tüm seçenekleri değerlendirmek üzere kongre üyelerini çağırıyoruz dedik. Ligden çekiliyoruz demek mi bu. Eski yöneticiler, istisnasız herkes çekilmeye karşıydı. Ben yapamayacağım şeyi söylemem. Anı kurtarmak için bir şey söyleyip sonra geri çekilmem."

Aziz Yıldırım: "Bunu hayatımda yapmadım."

Ali Koç: "Yaptınız."

Aziz Yıldırım: "Ali Bey 12 falan demedim, siz 10.5 açıklamışsınız. Ben öyle bir açıklama yapmadım."

Ali Koç: "Baronlar kim?"

Aziz Yıldırım: "Londra'daki FETÖ'cü baronlar."

Ali Koç: "Niye anlatmıyorsunuz, şimdi anlatın."

Aziz Yıldırım: "Anlatırsam altında kalırız."

Ali Koç: "Koçspor, Koç İdmanyurdu. Açıktan para vermişler diyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Ben demedim, Mahmut dedi. Benim ağzımdan çıkan görüntü. Ben 12 milyon mu demişim. Siz 10.5'a aldık diye açıklama yaptınız."

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin ta kendisi Fenerbahçe için ne diyor."

Aziz Yıldırım: "Ne demişim bakalım."

Ali Koç: "Londra'daki baronlar kim?"

Aziz Yıldırım: "Ya seni ya beni destekleyecekler, seni destekliyorlar. Türkiye'yle işleri var senle benle değil."

Ali Koç: "Kim sokuyor bunları aklınıza."

Aziz Yıldırım: "Senin de tanıdığın insanlar anlatıyor bunları. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler."

Ali Koç: "Siz bana Amerikan projesi, siyaset, FETÖ projesi dediniz."

Aziz Yıldırım: "Buradan Türkiye duysun, ben kumpas davasına gittim şikayetçi oldum, hakim savcı hepsi. Seninle ilgili 'Alacağım konuşalım' dediler. Şekip Mosturoğlu şahittir. 'Öyle bir şey yaparsanız şikayetçi olmam' dedim. Senle ilgili değil. Ben açtım şahsi olarak. Fenerbahçe değil."

Ali Koç: "Siz arada şeyi karıştırıyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Neyi?"

Ali Koç: "3 Temmuz'da Siz olduğunuz için mi camia sahip çıktı?"

Aziz Yıldırım: "Beni çağırdılar. Ben gittim, orada Ali Bey'i ifadeye çağıracağız dediler. Sakın ha dedim. Benim şikayet ettiğim davada seni de çağırıp ifadeni alacaklardı. Şekip ve Abdürrahim vardı avukat."

Ali Koç: "103 gerçek kişi, 2018 öncesi beni CİMER'e şikayet etti."

Aziz Yıldırım: "Adım var mı?"

Ali Koç: "Bir şey soruyorum, üstünüze alınmayın. 3 Temmuz'dan beni sorumlu tutuyor, tapemin çıkmadığını..."

Aziz Yıldırım: "Sen futbolla ilgilenmiyordun ki...."

Ali Koç: "103 kişinin aynı ifadeleri."

Aziz Yıldırım: "1 taneyi ver bana bulup araştırayım. Ben yapmadıysam beni niye suçluyorsunuz?"

Ali Koç: "FETÖ imanız oldu. Ankara'da evrak dağıttınız hakkımda Amerikan projesi diye."

Aziz Yıldırım: "Şerefsizim öyle bir evrak yok."

Aziz Yıldırım: "Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok."

Ali Koç: "Adam aptal mı diyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye."

Ali Koç: "Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor."

Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım."

Ali Koç: "Ben size çok şeyden teşekkür ederim."

Aziz Yıldırım: "9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim."

Ali Koç: "Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz."

Aziz Yıldırım: "Beraber gitseydik verecektim. Kaydı dinle. Sözüm söz. Kendisiyle görüştüm, diğer aday dedi, telefonla aradı görüştüm dedi. Ben Roma'da otelde görüştüm. Ben dedim 3 adayız, daha o zaman çekilmemişti. Kim seçilirse seçilsin, kendisine sor, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. 2004'te onu istedim, Porto'dan gelmedi. Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel, o da tamam dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Branco, salı günü Mendes'ten randevu aldı dedi, gelecek görüşeceğiz dedi. Biz perşembe oradaydı."

Ali Koç: "Sizden 2 gün önce görüştü Roma'da."

Aziz Yıldırım: "Portekiz'de görüştüler, Mendes hastaydı. Her şey konuşuldu, 15'e anlaştık. Hazırladılar evrağı. Kendisi Bükreş'teymiş, dönecek onay verecekti. Siz devreye girdiniz."

Ali Koç: "Biz öncesinde bitirmiştik."

Aziz Yıldırım: "Siz İsmail Kartal'ın altını doldurup devam edecekmişsiniz, öyle demişsiniz."

Ali Koç: "Öyle bir şey demedim. Açıktan para verdik mi vermedik mi?"

Aziz Yıldırım: "Açıktan para verirsin anlaşırsın verirsin."

Ali Koç: "Açıktan dediğiniz nedir?"

Aziz Yıldırım: "Verdi dediğin lafın gelişi. Bedava verebilir misin?"

Ali Koç: "İrfan Can'da ne oldu?"

Aziz Yıldırım: "Sizin önünüze kağıt koydular, Galatasaray 4.5 verdi, siz 11'e imza attınız."

Aziz Yıldırım: "Bakın hesaplarınıza."

Ali Koç: "KAP'a 7 açıkladık."

Aziz Yıldırım: "Siz 11 verdiniz."

Ali Koç: "Fenerbahçe suç işledi yani."

Aziz Yıldırım: "Ben şeffaf olsun diyorum. Verdin vermedin beni ilgilendirmiyor. ÖBür tarafın bana dediği 4.5-5 demişler. Sizin önünüze kağıt uzatmışlar 10-11."

Ali Koç: "Biz 7 ödedik. Fenerbahçe'nin ta kendisi böyle bir şeye inanır mı?"

Aziz Yıldırım: "Bu kadar basit konu varken... Sen takımı ligden çekiyorsun. İfadeyi kullandın."

Ali Koç: "Ali Koç'un böyle bir ifadesi varsa gönderin."

Aziz Yıldırım: "Göndereceğim sana. Pazartesi salı."

Ali Koç: "Gönderin."

Aziz Yıldırım: "2 Nisan'da milleti çağırırken maddelerden bir tanesinde takımı çekeceğiz dedin."

Ali Koç: "Yazıyı çıkarın. Çekilme dahil alternatifler yazıyor."

Aziz Yıldırım: "Yapamayacağın bir şeyi niye koyuyorsun."

Ali Koç: "Ben bilmiyordum ki onu, istişare ettim insanlarla. Çekilmenin Fenerbahçe için faydadan çok zarar getireceğini istişare ettik. 17 Mart'ta bizi linç etmeye çalıştılar orada. Sizin döneminizde 2 maç yarıda kaldı Trabzon'da."

Aziz Yıldırım: "Siz golü atın, Ersun Yanal dönemiydi, maç yarıda kalır dedim Volkan ve Emre'ye. Bir tek 2010/11 3-2 yenildiğimiz maçta çok rahat gittik geldik. Diğerlerinin hepsinde polis arabası içinde kalkanlarla gittik. Trabzon öyle bir yer."

Ali Koç: "Trabzon öyle bir yer! Bir hafta önce Pendik maçı vardı, maç 43 dakika oynandı. Denizli'de futbolcularımıza zulmederek şampiyonluğumuz aldılar. Aynı şeyi yapacaklardı. Bizim oyuncularımıza ceza vereceklerdi, yeter dedik, muhtelif alternatifler sunduk. Biz kurusıkı ateş etmedik."

Aziz Yıldırım: "Niye çağırıyorsun, milletin kafasına bu konuyu niye koyuyorsun. SPK'nın incelediği konuda alternatif olarak sunabilirsin. Sen orada dile getirmesen, insanlar geldiğinde çıkıp deseydin ki bunu takımı çekebilir miyiz deseydin, insanlar da o niyetle gelmişti. Onu deyince kulübün durumu ne olacaktı?"

Ali Koç: "Ona mı yetki almadın diyorsun."

Aziz Yıldırım: "Hiç yazmamalıydın. Urfa'ya U19'la gidiyoruz şeyi. İnsanlar konuşmak istiyor, 4 kişi konuyor. İnsanlar oruç, rahatsız. Hüsran oldular, üzüldüler."

Ali Koç: "Hüsrana katılırım, insanlar konuşamadı, 100 küsür insan yazmıştı. İşin öznesinde ben ligden çekiliyoruz falan demedim. Çekilme dahil opsiyonları değerlendireceğiz dedim. Ne fark edecekti?"

Ali Koç: "Halkın takımı holding takımı lafına cevap verin."

Aziz Yıldırım: "Her lafı üstüne alma."

Ali Koç: "Koçspor diyorsun."

Aziz Yıldırım: "Biz 90 milyon dolara isim hakkını Ülker'e verdik."

Ali Koç: "Kırdırdınız, sonra 1 senede harcadınız."

Aziz Yıldırım: "Tabii harcadınız."

Ali Koç: "Onun 6 senesi benim yönetimin hakkıydı. Tüm gelirler temlikliydi. Manevrasını bitirmiştiniz kulübün."

Ali Koç: "Tekrar daha sık görüşebilseydik, danışabilseydik, eski günlerdeki gibi olsaydı Fenerbahçe'ye faydalı olurdu. Benim için ağabey, başkan olarak Aziz Yıldırım'ın kredisi tükenmiştir. Yeni bir sayfa açmak istiyorsanız yarından sonra bir dakika düşünmem elimden geleni yaparım."

Aziz Yıldırım: "Sağol, biz de yaparız."

Ali Koç: "Bir yemek yiyelim TV olmasın ama keşke FBTV olsaydı."

Aziz Yıldırım: "Otobüs falan demeyecektiniz. Beni sağlam bırakacaksın."

Ali Koç: "Orada lafı anlamadınız. Otobüs falan niye çarpsın dedim. Acun Bey'i soracaktık, soramadık."