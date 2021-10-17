Cappadocia Ultra-Trail'de 119 km'lik parkuru Diego Pazos kazandı
Kapadokya'da gerçekleştirilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'de 119 km'lik en uzun parkurda birinciliği 11 saat 50 dakika 22 saniyelik derecesiyle Diego Pazos elde etti.
Argeus Travel&Events tarafından Salomon Türkiye isim sponsorluğunda Kapadokya'da gerçekleştirilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'de 119 km'lik en uzun parkurun erkeklerde birincisi, 11 saat 50 dakika 22 saniyelik derecesiyle Diego Pazos oldu. Starttan itibaren çok iyi performans gösteren Pazos, parkur boyunca tempo yönetimini doğru şekilde yaparak büyük bir başarıya imza attı. Aynı parkurun kadınlar birincisi ise 13 saat 16 dakika 12 saniyelik derecesiyle Dominika Stelmach oldu.
119 km'lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışında erkekler ilk 3, kadınlarda ise kazanan isimler şöyle sıralandı:
Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Erkekler İlk 3
1. Diego Pazos (İsviçre) - 11.50.22
2. Yaroslav Yaroshuk (Ukrayna) - 13.29.57
3. Nazarii Hnat (Ukrayna) - 13.44.18
Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Kadınlar
1. Dominika Stelmach (Polonya) - 13.16.12
Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de daha önce sonuçlanan 63 km ve 38 km parkurlarının ilk 3'leri ise şöyleydi:
Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Kadınlar İlk 3
1- Ekaterina Osmakova (Rusya) - 07.15.23
2- Kathleen Leguin (Fransa) - 07.26.22
3- Rezeda Galyamova (Türkiye) - 07.36.43
Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Erkekler İlk 3
1- Mathieu Blanchard (Fransa) - 05.14.35
2- İrem Can Ayaz (Türkiye) - 05.36.47
3- Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) - 05.37.22
Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Kadınlar İlk 3
1- Meryem Kılınç Gündoğdu (Türkiye) - 03.29.51
2- Aysel Yalaç (Türkiye) - 03.30.08
3- Ekaterina Savkina (Rusya) - 03.36.21
Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Erkekler İlk 3
1. Oleksandr Chenikalo (Ukrayna) - 03.08.44
2. Yılmaz Tongul (Türkiye) - 03.11.33
3. Sampathkumar Subramanian (Hindistan) - 03.13.54
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