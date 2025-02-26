Cardiff City 4 maçlık hasretini Hull City ile giderdi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Cardiff City'ye 1-0 mağlup oldu.

Cardiff City 4 maçlık hasretini Hull City ile giderdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:07

İngiltere Championship'in 31. haftasında Ömer Kerim Ali Rıza'nın Cardiff City'si ile Hull City karşı karşıya geldi.

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maçta Cardiff City, Hull City'i 1-0 yendi.

4 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Maçtaki tek gol, 52. dakikada Callum Robinson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Cardiff City, 4 maç aradan sonra galip geldi.


Etiketler: #acun ılıcalı #hull city #Cardiff City

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