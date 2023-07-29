Carlo Ancelotti açıkladı! Arda Güler El Clasico'da yok
Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını açıkladı.
"KADRODA OLMAYACAK TEK OYUNCUM"
Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.
SÜRE ALAMAMIŞTI
Arda Güler, Real Madrid'in Manchester United'la oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.
Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği hazırlık maçı 30 Temmuz Pazar günü TSİ 00:00'da oynanacak.
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