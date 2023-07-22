Arda Güler, Golden Boy sıralamasında 16'ncı sıraya yükseldi

Yayınlanma: 22.07.2023 - 14:41

Güncelleme: 22.07.2023 - 14:41

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti.

Haziran ayında 78'inci sırada yer alan milli futbolcu, İspanyol devine transferinin ardından 62 sıra birden yükseldi ve Temmuz ayında 16'ncı sırada yer aldı.

TAKIM ARKADAŞI 2. SIRADA

Öte yandan listenin ilk sırası ise Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'nın oldu.

Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham 2'nci sırada bulunurken, bu isimleri Barcelona'dan Pablo Gavi takip etti.



Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu Arda Güler olmuştu.