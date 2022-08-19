Carlo Ancelotti, Casemiro'nun ayrılığını açıkladı

19 Ağustos 2022 Cuma, 14:13

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Casemiro'nun İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transferini açıkladı.

Carlo Ancelotti, basın toplantısında "Casemiro aramızdan ayrılıyor. Elimizde 6 orta saha oyuncusu var. Casemiro ile birlikte 7 oyuncumuz vardı. 6 orta sahayla tüm sezonu geçiririm, bu çok çok iyi bir rakam" dedi.

"CASEMIRO GİBİ BİR KARAKTERİN YERİNE BİR BAŞKA BİRİNİ KOLAY KOLAY KOYAMAZSIN"

Takımın ayrılığa verdiği tepkiyle ilgili gelen soruya İtalyan teknik direktör, "Oyuncular bu durumu anlayışla karşıladı. Tüm takım ona saygı duyuyor. Casemiro, yeni bir macera istedi. Onu anlayışla karşıladık. Real Madrid için çok şey yaptı" cevabını verdi.

Casemiro yerine transfer yapmayacaklarını belirten Ancelotti, "Casemiro yerine yazın transfer yaptık, Tchouameni. Ayrıca, aynı bölgede Kroos'u da oynatabilirim. Casemiro gibi bir karakterin yerine bir başka birini kolay kolay koyamazsın zaten" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

30 yaşındaki Casemiro'nun kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Ligi, 3 FIFA Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa ve 1 Copa America şampiyonluğu bulunuyor. 2013'den bu yana Real Madrid forması giyen Brezilyalı oyuncu, İsapnyol ekibiyle çıktığı 336 maçta 31 gol 29 asistlik performans sergiledi.