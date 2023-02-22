Carlo Ancelotti: 'Tüm kulvarları kazanmak istiyoruz'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 08:31

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 08:31

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Liverpool'u deplasmanda 5-2 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

Karşılaşma sonu yaptığı değerlendirmede deneyimli teknik adam Manchester City'le geçen sezon oynadıkları yarı final zaferine değinerek, "Liverpool'a Anfield'da 5 gol atmak kolay iş değil. 2-0 geriye düştükten sonra Manchester City maçı aklıma geldi. O maça benzeyen bir taktik kullandım. Devre arasında oyuncularınızla konuştunuz mu diye soracaksınız ama hiç konuşmadık. Özgüvenimizi kaybetmeden oyunu yavaş yavaş kontrolümüz altına almak kazanmamızı sağladı." açıklamasını yaptı.

İki farklı geriye düşüp üç farklı öne geçerek kazandıkları maçta takımın yıldızlarının etkili olduğunu söyleyen Ancelotti, "Bir maçın kaderini belirleme söz konusuysa, şu an dünyanın en iyi futbolcusu Vinicius'tur. Rodrygo'yla birlikte inanılmaz bir oyun çıkardılar. Takımın deneyimli oyuncuları da bizim için çok önemli. Kroos, Benzema ve Modric tüm kadroya rahatlıkla liderlik edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam son olarak turu geçtiklerini asla düşünmediklerini belirterek, "Bernabeu'da yine çok zorlu geçecek ikinci maçımız var. İki ayaklı maç olduğu için onun taktiği de bu maçtakinden farklı olacaktır. Biz her kulvarı kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.