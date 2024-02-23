Carlo Ancelotti'den Arda Güler için yeni karar!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yaşanan sakatlıklar sonrası Arda Güler'e daha fazla şans vermeyi planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 19:22
Carlo Ancelotti'den Arda Güler için yeni karar!
Abone Ol google-news

Real Madrid'de Ancelotti, üst üste sakatlıkların ardından Arda Güler için yeni bir karar aldı.

As'ta yer alan habere göre; Bellingham ve Joselu'nun sakatlıkları sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'e daha fazla şans vermeyi düşünüyor.

İtalyan çalıştırıcı, milli oyuncuyu Vinicius, Rodrygo ve Brahim Diaz'ın alternatifi olarak düşünüyor.

Daha önce sakatlanan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Bellingham'ın ardından Joselu'nun da sakatlandığı açıklandı.

İspanyol golcü de sakatlığı sebebiyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Arda Güler'in sakatlıklar sebebiyle daha fazla süre almasının beklendiği ifade edildi.

18 yaşındaki milli oyuncu bu sezon Real'de 5 maçta forma giydi ve toplam 92 dakika süre aldı.


carlo ancelotti haberleri real madrid haberleri arda güler haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eğitim-Sen başkanından MEB'deki müfredat değişikliğiyle ilgili Adnan Oktar göndermesi: Kendisi cezaevinde fikirleri MEB'de!

Eğitim-Sen başkanından MEB'deki müfredat değişikliğiyle ilgili Adnan Oktar göndermesi: Kendisi cezaevinde fikirleri MEB'de!
Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapıldı!

Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapıldı!
İtalyanlar duyurdu: Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçebilir!

İtalyanlar duyurdu: Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçebilir!
Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı

Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı
Murat Kurum'dan İliç 'savunması': 'Toprak kaymasının ne alakası var?'

Murat Kurum'dan İliç 'savunması': 'Toprak kaymasının ne alakası var?'
İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!

İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!
Madra Dağı eteklerinde yetişiyor! Kilosu 12 lira

Madra Dağı eteklerinde yetişiyor! Kilosu 12 lira
Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?