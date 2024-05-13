Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Sakatlık sorunları yaşamasaydı...'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon sergiledikleri performans ile kendisini şaşırtan futbolcuları saydı. Ancelotti, Arda Güler için, "Eğer sakatlık sorunları yaşamasaydı daha fazla süre alabilirdi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:48
Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Sakatlık sorunları yaşamasaydı...'
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Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında yarın sahalarında Alaves'e karşı oynayacakları maç öncesinde Valdebebas'daki spor tesislerinde basın toplantısında konuştu.

İtalyan teknik adam, bu sezon kendisini şaşırtan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili gelen bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Az tanıdıklarımdı. Fran Garcia çok iyi iş çıkardı. Özellikle de başlarda." 

"DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYACAK FUTBOLCULAR VAR"

"Joselu ve Brahim aynı şekilde. Ben daha fazla süre verebilseydim takıma daha fazla katkı sağlayacak futbolcular var.

"Örneğin Ceballos. Farklı sebeplerden dolayı layık olduğu süreleri almadı."

"DAHA FAZLA SÜRE ALABİLİRDİ"

"Diğer bir futbolcu Arda. Eğer sakatlık sorunları yaşamasaydı daha fazla süre alabilirdi. Genel olarak tüm takım beni şaşırttı. Mükemmel bir verim aldık."

Şampiyon oldukları sezonda sadece yenildikleri tek maçtan sonra kısa süreli bir sorun yaşadıklarını kaydeden Ancelotti, "Futbolcuların sayesinde oldukça rahat bir sezon geçti" dedi.

Profesyonel kariyerinde şu anda çok iyi ve rahat olduğunu vurgulayan Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Borussia Dortmund'a karşı oynayacakları final maçını hatırlatarak, "Yakın zamanda geleni düşündüğümde heyecanlanıyorum ve mutluyum. Basın toplantıları baskısız, aşırı sevimli geçiyor. Bu bir sorun! Çünkü biliyorum ki, er ya da geç sert darbeler, eleştiriler gelecektir" açıklamasında bulundu.


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