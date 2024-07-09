Carlo Ancelotti'ye kötü haber: Yıldız oyuncu 2025'e kadar yok

Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'in tecrübeli yıldızı David Alaba'nın sakatlığı sebebiyle 2025 yılına kadar forma giyemeyeceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 20:15
Carlo Ancelotti'ye kötü haber: Yıldız oyuncu 2025'e kadar yok
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Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı  Real Madrid formasını terleten 32 yaşındaki David Alaba'dan kötü haber geldi. Avusturya ile EURO 2024 kadrosunda yer alan oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. 

David Alaba'nın durumunun beklenenden daha kötü olduğu ortaya çıktı. Oyuncu Mayıs ayında sol dizinden yaşadığı ACL sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. 

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David Alaba

ALABA 2025'E KADAR YOK

Die Presse'de yer alan habere göre; oyuncunun EURO 2024 boyunca merdiven çıkmakta bile zorlandığı aktarıldı. Alaba'nın 2025 başına kadar forma giymesi beklenmiyor. 

Alaba'nın ülkesi Avusturya EURO 2024'te son 16 turunda Türkiye'ye yenilerek turnuvaya veda etmişti. 


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