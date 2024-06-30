Toni Kroos'tan Real Madrid'e veda!
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Toni Kroos, kontratının son gününde İspanyol devine veda etti.
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Toni Kroos, kontratının son gününde veda paylaşımı yaptı.
Toni Kroos yaptığı paylaşımda, "Bugün Real Madrid oyuncusu olarak son günüm. Tuhaf hissediyorum ama her zaman sizden biri olacağım. Sonsuza kadar minnettarım." ifadelerini kullandı.
Alman oyuncu, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 48 maça çıktı ve 1 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
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