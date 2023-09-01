Carlos Alcaraz, ABD Açık'ta üçüncü tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, üçüncü tura çıktı.

AA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 10:32
Carlos Alcaraz, ABD Açık'ta üçüncü tura yükseldi
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ABD Açık'ın son şampiyonu Alcaraz, New York kentinde düzenlenen turnuvada Güney Afrikalı Lloyd Harris ile karşılaştı.

Rakibini 6-3, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen İspanyol tenisçi, üçüncü turda Büyük Britanyalı Daniel Evans ile eşleşti.

3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Avustralyalı Christopher O'Connell'i 6-2, 6-2, 6-7 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

8 numaralı seribaşı Andrey Rublev de Fransız Gael Monfils'i 6-4, 6-3, 3-6 ve 6-1'lik setlerle geçti.

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Tek kadınlarda ABD'li Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı), Rumen Patricia Maria Tig'e karşı oynadığı ikinci tur mücadelesini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

Geçen yılın finalisti Ons Jabeur (5) ise, Çek Linda Noskova'yı 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.


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