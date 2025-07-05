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Carlos Alcaraz, Wimbledon'da son 16'ya çıktı

Carlos Alcaraz, Wimbledon'da son 16'ya çıktı

5.07.2025 10:31:00
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AA
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Carlos Alcaraz, Wimbledon'da son 16'ya çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz, son 16 turuna yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 5. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Alcaraz ile Alman tenisçi Jan-Lennard Struff karşılaştı.


Alcaraz, rakibini 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek üst tura çıktı.


Tek kadınlarda, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Büyük Britanyalı Emma Raducanu'yu 7-6 ve 6-4'lük setlerle eleyerek tur atladı.


Tek kadınlarda günün bir diğer eşleşmesinde ise Belçikalı Elise Mertens, Ukraynalı raket Elina Svitolina'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle elemeyi başardı.


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