Carlos Alcaraz, Wimbledon'da 4. tura çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile tek kadınlarda dünya 2 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 10:22
Carlos Alcaraz, Wimbledon'da 4. tura çıktı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 6. gününde korta çıkan 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, Şilili Nicolas Jarry'yi 6-3, 6-7, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Macar Marton Fucsovics'i 4-6, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1, 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, Sırp Laslo Djere'yi 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0, 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune da İspanyol Davidovich Fokina'yı 6-3, 4-6, 3-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek tur biletini aldı.

SABALENKA ÜST TURA ÇIKTI

Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, Rus Anna Blinkova'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, Kanadalı Bianca Andreescu'yu 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle, 9 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova da Sırp Natalija Stevanovic'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle geçti.


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