Carlos Cuesta, sağlık kontrolüne gitti!

Galatasaray, Carlos Cuesta ile resmi olarak yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcunun transferi için Spartak Moskova ile anlaşma sağladı.

Spartak Moskova, Cuesta için 6.5 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

Galatasaray ile Spartak Moskova arasında yapılan anlaşmaya göre Cuesta'nın transferi için bonuslar da yer alıyor.

Spartak Moskova, ligde şampiyon olması durumu Galatasaray'a 1 milyon euro, kupayı kazanması durumunda ise 500 bin euro ödeyecek. Rus ekibi, Cuesta maçların yüzde 65'inde forma giyerse bu bonus ödemelerini yapacak.

Rus ekibinden yıllık 1.9 milyon euro kazanacak Carlos Cuesta, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri için cumartesi günü Rusya'ya gitti. Cuesta, pürüz çıkmaması halinde sağlık kontrollerinin ardından Spartak Moskova ile sözleşme imzalayacak.